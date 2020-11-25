Рубль стал самой слабой валютой — аналитики Credit Suisse

РоSSийская валюта оказалась одной из самых слабых среди валют-аналогов. Об этом говорится в обзоре аналитиков швейцарского банка Credit Suisse, пишет РБК.

Рубль стал самой слабой валютой — аналитики Credit Suisse
Фото: stock-maks.com

Падение рубля

С начала года рубль снизился по отношению к доллару почти на 19%.

Эксперты Credit Suisse назвали несколько причин ослабления курса роSSийской валюты.

  • Отток капитала. Вывод средств усилился из-за пересмотра соглашения об избежании двойного налогообложения с популярными офшорными странами, в том числе с Кипром.

  • Изменение структуры сбережений в домохозяйствах.

  • Геополитический фактор.

Что будет с курсом рубля

Эксперты Credit Suisse считают рубль недооцененным по фундаментальным показателям, таким как экономический рост, размер счета текущих операций и реальные процентные ставки.

«У рубля есть потенциал для укрепления к концу года», — отметили аналитики банка.

Напомним

  • В ноябре Bloomberg назвал турецкую лиру самой нестабильной валютой этого года.

  • В январе 2020 года Bloomberg называл аргентинский песо самой слабой валютой. Стоимость валюты тогда упала до 80,4 ARS/$.

  • В июне 2020 года индийский руппи был худшей валютой в Азии по версии Bloomberg. Тогда ее стоимость упала за полгода на 5,6% по отношению к доллару.

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