Рубль стал самой слабой валютой — аналитики Credit Suisse

РоSSийская валюта оказалась одной из самых слабых среди валют-аналогов. Об этом говорится в обзоре аналитиков швейцарского банка Credit Suisse, пишет РБК.

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Падение рубля

С начала года рубль снизился по отношению к доллару почти на 19%.

Эксперты Credit Suisse назвали несколько причин ослабления курса роSSийской валюты.

Отток капитала. Вывод средств усилился из-за пересмотра соглашения об избежании двойного налогообложения с популярными офшорными странами, в том числе с Кипром.

Изменение структуры сбережений в домохозяйствах.

Геополитический фактор.

Что будет с курсом рубля

Эксперты Credit Suisse считают рубль недооцененным по фундаментальным показателям, таким как экономический рост, размер счета текущих операций и реальные процентные ставки.

«У рубля есть потенциал для укрепления к концу года», — отметили аналитики банка.

Напомним