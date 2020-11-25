Рубль стал самой слабой валютой — аналитики Credit Suisse
РоSSийская валюта оказалась одной из самых слабых среди валют-аналогов. Об этом говорится в обзоре аналитиков швейцарского банка Credit Suisse, пишет РБК.
Падение рубля
С начала года рубль снизился по отношению к доллару почти на 19%.
Эксперты Credit Suisse назвали несколько причин ослабления курса роSSийской валюты.
- Отток капитала. Вывод средств усилился из-за пересмотра соглашения об избежании двойного налогообложения с популярными офшорными странами, в том числе с Кипром.
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Изменение структуры сбережений в домохозяйствах.
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Геополитический фактор.
Что будет с курсом рубля
Эксперты Credit Suisse считают рубль недооцененным по фундаментальным показателям, таким как экономический рост, размер счета текущих операций и реальные процентные ставки.
«У рубля есть потенциал для укрепления к концу года», — отметили аналитики банка.
Напомним
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В ноябре Bloomberg назвал турецкую лиру самой нестабильной валютой этого года.
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В январе 2020 года Bloomberg называл аргентинский песо самой слабой валютой. Стоимость валюты тогда упала до 80,4 ARS/$.
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В июне 2020 года индийский руппи был худшей валютой в Азии по версии Bloomberg. Тогда ее стоимость упала за полгода на 5,6% по отношению к доллару.