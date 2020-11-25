Верховный суд перенес пересмотр решения по выплате Приватбанком 364 миллионов А-Банку
Большая палата Верховного суда (ВС) перенесла на 16 декабря рассмотрение заявления государственного Приватбанка. Суть заявления – о пересмотре постановлений судов предыдущих инстанций относительно возврата А-Банку 364 млн грн, списанных в ходе bail-in. Об этом сообщила пресс-служба Привата.
Судебные хроники
В информации указывается, что Приватбанк ранее удовлетворил указанные исковые требования в полном объеме.
Как сообщалось, Окружной админсуд Киева в мае 2017 года принял решение о возврате А-Банку, который принадлежит братьям Суркисам, 364 млн грн. Средства были списаны в ходе bail-in вследствие признания собственников банка связанными с Приватом лицами.
В мае 2020 года Приватбанк обратился в Шестой апелляционный админсуд с заявлениями о пересмотре постановлений судов предыдущих инстанций. Суть заявлений – о выплате А-Банку 364 млн грн как результата подтверждения Игорем Суркисом совместной собственности с экс-акционером Приватбанка Игорем Коломойским в медиагруппе «1+1».
Основанием для пересмотра, по информации Приватбанка, является то, что ранее украинские суды удовлетворили иск А-Банка. Основание – заключения об отсутствии у Игоря Суркиса права собственности на долю в медиагруппе.
В июне 2020 года Шестой апелляционный админсуд вернул без рассмотрения соответствующее заявление Приватбанка. С жалобой на это решение госбанк обратился в Верховный суд.
Предыстория
- Во время работы временной администрации в Приватбанке по процедуре конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in) семью Суркисов также признали связанными лицами.
- 22 мая Приватбанк обратился в Окружной административный суд города Киева и Шестой апелляционный административный суд с двумя заявлениями. Это заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановлений суда по делам по искам АО «А-Банк» и ООО «ФК «Динамо Киев», принадлежащих семье Суркисов. Согласно этим постановлениям с Приватбанка было взыскано почти 407 млн грн еще в 2018 году.
- Основанием для подачи заявлений стали установленные Приватбанком обстоятельства, что сам Игорь Суркис подтвердил свою совместную собственность с бывшим акционером Приватбанка Игорем Коломойским в медиагруппе «1+1». Такое подтверждение содержится в иске Суркиса, который был подан совладельцем А-Банка в конце прошлого года в суд в Лондоне. Это является одним из оснований для вывода о его связи с Приватбанком.
- Обстоятельство владения и распоряжения долей в телеканале «1+1» опровергалась и опровергается Игорем Суркисом и связанными с семьей Суркисов компаниями в Украине. Украинские суды удовлетворили иски А-Банка и ФК «Динамо Киев», среди прочего, на основании заключения об отсутствии у Суркиса права собственности на долю в медиагруппе «1+1».
- Приватбанк считает, что решения по делам А-Банка и ФК «Динамо Киев» должны быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам. Также по этим обстоятельствам должна быть подтверждена законность определения Игоря Суркиса связанным с Приватбанком лицом.