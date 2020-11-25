Верховный суд перенес пересмотр решения по выплате Приватбанком 364 миллионов А-Банку

Большая палата Верховного суда (ВС) перенесла на 16 декабря рассмотрение заявления государственного Приватбанка. Суть заявления – о пересмотре постановлений судов предыдущих инстанций относительно возврата А-Банку 364 млн грн, списанных в ходе bail-in. Об этом сообщила пресс-служба Привата.

Фото: minfin.com.ua

Судебные хроники

В информации указывается, что Приватбанк ранее удовлетворил указанные исковые требования в полном объеме.

Как сообщалось, Окружной админсуд Киева в мае 2017 года принял решение о возврате А-Банку, который принадлежит братьям Суркисам, 364 млн грн. Средства были списаны в ходе bail-in вследствие признания собственников банка связанными с Приватом лицами.

В мае 2020 года Приватбанк обратился в Шестой апелляционный админсуд с заявлениями о пересмотре постановлений судов предыдущих инстанций. Суть заявлений – о выплате А-Банку 364 млн грн как результата подтверждения Игорем Суркисом совместной собственности с экс-акционером Приватбанка Игорем Коломойским в медиагруппе «1+1».

Основанием для пересмотра, по информации Приватбанка, является то, что ранее украинские суды удовлетворили иск А-Банка. Основание – заключения об отсутствии у Игоря Суркиса права собственности на долю в медиагруппе.

В июне 2020 года Шестой апелляционный админсуд вернул без рассмотрения соответствующее заявление Приватбанка. С жалобой на это решение госбанк обратился в Верховный суд.

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