В январе-октябре США сократили стальной импорт на 22,8%

В январе-октябре США сократили стальной импорт на 22,8%

За октябрь 2020 года в США было ввезено 1,502 млн. тонн продукции иностранных металлургических предприятий. Рост поставок по сравнению с сентябрём - 19,6%.

На долю готового проката в данном объёме пришлось 1,244 млн. тонн, увеличение показателей к предыдущему месяцу - 6,6%, сообщает пресс-служба American Iron and Steel Institute (AISI).

В течение 10 месяцев на территорию США ввезено 19,149 млн. тонн зарубежной стальной продукции - на 22,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На готовый прокат в общем объёме импорта пришлось 13,612 млн. тонн - на 25,9% меньше по сравнению с январём-октябрём 2019 года. Доля стального импорта на внутреннем рынке в указанный период оценивается в 18%.

В пятёрку ключевых для США стран-экспортёров металлопроката в октябре вошли Южная Корея, Япония, Турция, Германия и Бразилия.


МинПром по материалам МеталлСервис

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