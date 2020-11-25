Падение промпроизводства в Украине в октябре ускорилось до 5%

Падение промпроизводства в Украине в октябре 2020 года ускорилось до 5%, но при корректировке на эффект календарных дней спад замедлился до 3,9%. Об этом сообщает Госстат.

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Цифры октября

Промышленное производство в Украине в октябре 2020 года по сравнению с октябрем 2019-го снизилось на 5%, тогда как в сентябре падение составило 4,4%, в августе - 5,3%, в июле - 4,2%, июне - 5, 6 %, мае - 12,2% и апреле - 16,2%.

Госстат уточнил, что с корректировкой на эффект календарных дней промпроизводство в октябре 2020 года сократилось на 3,9%, что лучше чем 5,4% в сентябре, 4,2% - в августе и 4,4% - в июле.

Ведомство отмечает, что к сентябрю этого года рост промышленного производства в октябре составил 5,8%, однако с учетом сезонной корректировки был зафиксирован спад на 0,5%.

В перерабатывающей промышленности в октябре-2020 к октябрю-2019 падение ускорилось до 6,6% с 5,8% в сентябре, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - до 1,8% с 0,2%, однако в добывающей промышленности и разработке карьеров спад замедлился до 2,5% с 2,9% в сентябре.

Кто есть кто

В тройку лидеров по индексу промышленной продукции за 10 месяцев 2020 года по сравнению с 10 месяцами прошлого года в разрезе регионов вошли Херсонская (103,4%), Львовская (103%) и Кировоградская (102,6%) области.

Антилидерами за этот же период оказались Тернопольская (по 82,6%), Днепропетровская (84,1%) и Черновицкая (85,5%) области.

С начала года

В целом за десять месяцев текущего года промпроизводство в Украине сократилось на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в:

добывающей промышленности и разработке карьеров - на 4,4%;

перерабатывающей промышленности - на 8,3%;

поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 4,5%.

Ранее

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.