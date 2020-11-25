Налоговики разоблачили мошенническую схему на рынке ценных бумаг

Налоговиками разоблачена мошенническая схема на внебиржевом рынке ценных бумаг на сумму более 21 млн гривен. Об этом говорится в сообщении ГНС.

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Что установили налоговики

В результате анализа и мониторинга операций с ценными бумагами установлено, что рядом субъектов хозяйственной деятельности проведены операции по купле-продаже акций в документарной форме.

При этом их регистрация была отменена еще в 2009 году решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Сейчас ГУ ДФС в Запорожской области принимаются меры по возбуждению уголовного производства и прекращении обращения «мусорных» ценных бумаг.

Информацию о фактах злоупотребления на рынке ценных бумаг направлено в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку для соответствующего реагирования.

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