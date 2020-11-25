Налоговики разоблачили мошенническую схему на рынке ценных бумаг
Налоговиками разоблачена мошенническая схема на внебиржевом рынке ценных бумаг на сумму более 21 млн гривен. Об этом говорится в сообщении ГНС.
Что установили налоговики
В результате анализа и мониторинга операций с ценными бумагами установлено, что рядом субъектов хозяйственной деятельности проведены операции по купле-продаже акций в документарной форме.
При этом их регистрация была отменена еще в 2009 году решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Сейчас ГУ ДФС в Запорожской области принимаются меры по возбуждению уголовного производства и прекращении обращения «мусорных» ценных бумаг.
Информацию о фактах злоупотребления на рынке ценных бумаг направлено в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку для соответствующего реагирования.
Ранее сообщалось
- В начале мая НКЦБФР заявила, что считает проект B2B Jewelry, который предлагает украинцам вкладывать средства в инвестиционные сертификаты и продает ювелирную продукцию, способом незаконного завладения денежными средствами. Комиссия обратилась к правоохранителям.