Украина завершает переговоры с МВФ по бюджету-2021 — Марченко

Министерство финансов находится на завершающем этапе формирования общего с МВФ видения основных бюджетных параметров в рамках программы партнерства. Об этом сообщается на странице Министерства финансов в фейсбуке.

Украина завершает переговоры с МВФ по бюджету-2021 — Марченко
Фото: 112.ua

В ближайшее время проект госбюджета-2021 будет вынесен на рассмотрение правительства.

Комментарий министра

«Сейчас находимся на завершающем этапе формирования общего с МВФ видения основных бюджетных параметров в рамках программы партнерства. В ближайшее время планируем внести проект бюджета-2021 на рассмотрение правительства, а далее — в Верховную Раду Украины», — сказал Сергей Марченко.

Замечание министра

Сергей Марченко подчеркнул, что, учитывая высокую интенсивность обсуждения и большое количество спекуляций вокруг переговоров с МВФ, он настоятельно рекомендует всем брать во внимание исключительно официальные публичные комментарии участников процесса.

«Другие эксперты не владеют массивом информации, достаточным для объективного понимания и комментирования ситуации. Отмечаю значительный прогресс в процессе переговоров. Вскоре Минфин обнародует официальную информацию наработанных позиций», — подчеркнул министр.

Напомним

  • Верховная Рада 5 ноября приняла документ в первом чтении.
  • В соответствии с нормами Бюджетного кодекса, парламент должен до 1 декабря принять этот документ в целом как закон.

Как сообщал «Минфин», 12 июня МВФ обнародовал текст Письма о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике по новой 18-месячной программе Stand-by для Украины.

В этих документах перечисляются условия, которые должны выполнить правительство Украины и НБУ, чтобы получить остальные средства от МВФ ($2,9 млрд).

Среди структурных маяков для Украины по программе stand-by:

  • к концу ноября — должны быть внесены изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные в сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком, для того чтобы восполнить пробелы по эффективной практике корпоративного управления и расширить полномочия НБУ;
  • до конца марта 2021 года — согласно меморандуму Государственная аудиторская служба Украины с участием независимых аудиторов должна провести проверку целевого использования бюджетных средств, направленных на борьбу с коронавирусом.

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