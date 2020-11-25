NBT получила документы для строительства в Запорожской области крупнейшей в Европе ВЭС

Норвежская компания NBT получила все разрешительные документы для начала работ в Запорожской области по строительству крупнейшей в Европе береговой ветряной электростанции. Строительство начнется в декабре 2020 года, говорится в пресс-релизе компании.



"Уже разработана проектная документация и были зарегистрированы уведомления о начале строительных работ. Была проведена оценка влияния проекта на окружающую среду. Старт строительных работ – в декабре. Завершение – в 2023 году", – указано в сообщении.



ВЭС Zophia будет включать от 130 до 150 ветроустановок на территории Якимовской и Кириловских громад недалеко от Мелитополя, мощностью по 5-6 МВт каждая. Планируемой ежегодное производство электроэнергии – 1,8 млн МВт-час. Общая мощность ВЭС – 792 МВт.



"После завершения строительства проект будет крупнейшей в Европе береговой ветровой электростанцией", – говорится в сообщении.



Стоимость проекта – 1,4 млрд долл.

