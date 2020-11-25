Минфин отчитался об использовании 62% средств из Фонда борьбы с COVID-19

На мероприятия в сфере здравоохранения пошло 7,8 млрд грн из предусмотренных 18,5 млрд грн.

По состоянию на 20 ноября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использовано 41 млрд грн, что составляет 62% от общей суммы в 66 млрд грн.

На мероприятия в сфере здравоохранения - 7,8 млрд грн из предусмотренных 18,5 млрд грн, информирует пресс служба Министерства финансов.

В частности:

на повышение надбавок и доплат медицинским работникам использовано 4,2 млрд грн из предусмотренных 6,1 млрд грн, или 68,5%;

на строительство и ремонт приемных отделений направлено 1,7 млрд грн;

на обеспечение лабораторий Минздрава и закупки средств индивидуальной защиты использовано 0,8 млрд грн из предусмотренных 4 млрд грн, или 20%;

местным бюджетам перечислена субвенция на обеспечение больниц кислородом в размере 571 млн грн. Всего на эти цели предусмотрено 1,5 млрд грн;

на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц использовано 0,5 млрд грн из предусмотренных 4,7 млрд грн, или 10,6%;

на закупку аппаратов ИВЛ потрачено 42 млн грн из предусмотренных 100 млн грн.

На мероприятия в сфере социальной защиты использовано 9,4 млрд грн из предусмотренных 11,7 млрд грн. В частности, 6,8 млрд грн перечислены Фонду общеобязательного государственного страхования на случай безработицы и 1,7 млрд грн - Фонду социального страхования. Кроме того, 0,8 млрд грн использованы на выплату пособия на детей физическим лицам-предпринимателям, выбравшим упрощенную систему налогообложения и относящимся к первой и второй группам плательщиков единого налога.

На мероприятия в сфере стимулирования экономики использовано 20,8 млрд грн из предусмотренных 32,4 млрд грн, или 64%. В частности, на осуществление строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения перечислены 20,76 млрд грн из предусмотренных 31,45 млрд грн, или 66%.

На государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий использовано 58 млн грн из предусмотренных 1 млрд грн, или 5,8%.

На обеспечение правопорядка использовано 2,5 млрд грн из 2,7 млрд грн или 92%.

На восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрено 524 млн грн, из которых пока использовано 324 млн грн, или 50%.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, каким образом государство будет поддерживать бизнес, который не может работать из-за введения карантина. Он пообещал налоговые каникулы, списание долгов и выплату 8000 грн компенсации.