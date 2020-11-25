Минфин продал гособлигации на 16,8 млрд гривень

Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в евро составила 2,45%.

Минфин продал гособлигации на 16,8 млрд гривень
Фото: LB.ua

Министерство финансов 24 ноября на аукционе по размещению облигаций внутренних государственных займов привлекло в бюджет 16,768 млрд гривень.

Об этом информирует пресс-служба министерства.

"Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам пять выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один - в иностранной. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в евро составила 2,45%. По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 16 768 млн грн", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/minfin.gov.ua

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 4 месяца, 6 месяцев, 1 год, 3 года и 4 года, а в евро - 1 год.

От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 11 445 млн гривень. Средневзвешенная доходность 4-месячных ОВГЗ составила 10,0%, 6-месячных - 10,25%, 1-летних - 10,75%, 2-летних - 11,4%, в то время как 4-летних - 11,7 %.

В свою очередь от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 157,7 млн євро.

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