Украина опустилась в мировом рейтинге производителей стали

Украина опустилась в мировом рейтинге производителей стали

Мировое производство стали в октябре 2020 года составило 161,9 млн тонн, что на 7% больше, чем в октябре 2019 года, сообщает Worldsteel.

Китай произвел 92,2 млн т стали в октябре 2020 года, что на 12,7% больше, чем в октябре 2019 года. Индия увеличила выплавку стали на 0,9%, до 9,1 млн т. Япония произвела 7,2 млн т стали, что на 11,7% меньше, чем в октябре 2019 года. Производство стали в Южной Корее в октябре 2020 года составило 5,9 млн тонн, что на 1,8% меньше, чем в октябре 2019 года.

Германия произвела 3,4 млн тонн стали (+3,1%), Италия - 2,1 млн тонн (-4,6%), Испания - 1,1 млн тонн (-7,7%).

Соединенные Штаты произвели 6,1 млн т стали, что на 15,3% меньше, чем в октябре 2019 года.

Украина произвела 1,7 млн тонн стали, что на 5,9% больше, чем в октябре 2019 года. Но в рейтинге опустилась на 14-е место.

МинПром

МинПром по материалам uaprom.info

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