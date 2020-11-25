"Укроборонпром" создаст наблюдательный совет на ГП "Антонов"

ГК "Укроборонпром" меняет систему корпоративного управления ГП "Антонов", входящего в состав концерна. В частности, на авиагиганте создается наблюдательный совет.

Об этом информирует пресс-служба Укроборонпрома.

Сообщается, что решение о создании наблюдательного совета принято по результатам форензик-аудита ГП "Антонов", который в течение сентября-октября проводила международная компания Ernst&Young при поддержке правительства Франции.

"Форензик-аудит - это разновидность углубленной финансовой проверки или расследования, которое проводят с целью выявления скрытых злоупотреблений: мошенничества, коррупции, конфликта интересов, хищения, нарушения законодательства, внутренних политик и процедур и тому подобное. Проведение форензик-аудита на ГП "Антонов" стало последовательным шагом ГК "Укроборонпром" по очистке и стабилизации работы предприятия после смены его руководства в июне этого года", - объясняют в концерне.

Напомним, весной ГК "Укроборонпром" по материалам СБУ провел на ГП "Антонов" проверку, которая сопровождалась внутренним саботажем руководства. Проверка выявила многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам.

По результатам проверки ГК "Укроборонпром" сменил президента ГП "Антонов", а материалы, содержащие признаки уголовных преступлений, передал в правоохранительные органы. Также в ГК "Укроборонпром" приняли решение о глубоком изучении процессов, происходящих на ГП "Антонов" и его дочерних компаниях. Для этого и был проведен форензик-аудит. Для его проведения посольство Франции провело внутренний тендер и самостоятельно определило победителя.

Эксперты компании Ernst&Young по итогам форензик-аудита рекомендовали Укроборонпрому ввести на ГП "Антонов" новую модель корпоративного управления, в рамках которой создать Наблюдательный совет, и развернуть новую систему управления рисками. "Наблюдательный совет ГП "Антонов" будет следить за тем, чтобы менеджмент предприятия в принятии решений действовал в интересах компании и придерживался внутренних политик. Также Наблюдательный Совет должен способствовать появлению системы мониторинга принятия стратегических решений и крупных сделок, в частности, ключевых внешнеэкономических контрактов ГП "Антонов" и программ международного сотрудничества", - отмечают в концерне.

Результаты форензик-аудита будут представлены для дальнейшего расследования правоохранительным органам - СБУ и НАБУ.

Как сообщалось, в начале ноября "Укроборонпром" сменил руководителя ГП "Антонов". Александр Лось подал в отставку по собственному желанию. И.о. гендиректора стал Сергей Бычков.