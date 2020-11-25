“Киевкинофильм” повторно заказал капремонт помещений кинотеатра “Лейпциг”
КП “Киевкинофильм” повторно заказало проведение капитального ремонта помещений кинотеатра “Лейпциг” на проспекте Леся Курбаса, 8. Аналогичные работы КП заказывало в 2019 году у ООО “СФ “Укрстройстандарт”, но официального подтверждения об их выполнении нет. Теперь ремонт помещений до конца 2020 года должен выполнить новый подрядчик – ООО “Обслуживающая компания “Новый город”.
Как стало известно
До конца декабря 2020 года “Новый город” должна выполнить демонтажные работы, отделку потолков и стен, отремонтировать полы, установить двери, смонтировать конструкции, электрощитки, кабели, светильники, электроустановочные приборы.
Напомним, кинотеатр “Лейпциг” назван в честь немецкого города-побратима Киева был открыт в 1974 году. В 1990-е кинотеатр практически не функционировал. После реставрации в 2005 кинотеатр вновь начал демонстрировать кинопремьеры.
Капремонт кинотеатра “Лейпциг” начался в 2019 году. Согласно распоряжению Киевской горгосадминистрации (КГГА) от
Отчеты о выполнении основных договоров на проведение капремонта в кинотеатре “Лейпциг” до сих пор в системе ProZorro не опубликованы.
В конце 2019 года КП “Киевкинофильм” заказывало у ООО “СФ “Укрстройстандарт” дополнительные работы по проведению капремонта кинотеатра “Лейпциг” на общую сумму 1,41 млн гривен (
Таким образом суммарно на капремонт кинотеатра “Лейпциг” уже направлено 11,43 млн бюджетных гривен.
Согласно данным аналитической системы
По итогам участия в публичных закупках ООО “Обслуживающая компания “Новый город” заключило 176 договоров на 62,8 млн гривен (без учета нынешнего). Самые крупные заказчики – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Соломенской РГА и КП “Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района Киева” (
КП “
По состоянию на конец сентября 2020 года на балансе КП “Киевкинофильм”
КП “Киевкинофильм” подчинено Департаменту культуры КГГА, который с октября 2014 года возглавляет Дина Попова. Сферу культуры в Киеве курирует заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
* КП "Київкінофільм" (Код ЄДРПОУ: 35531906)
** ТОВ "Обслуговуюча компанія "Нове місто" (Код ЄДРПОУ: 39314896)
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