“Киевкинофильм” повторно заказал капремонт помещений кинотеатра “Лейпциг”

&ldquo;Киевкинофильм&rdquo; повторно заказал капремонт помещений кинотеатра &ldquo;Лейпциг&rdquo;

КП “Киевкинофильм” повторно заказало проведение капитального ремонта помещений кинотеатра “Лейпциг” на проспекте Леся Курбаса, 8. Аналогичные работы КП заказывало в 2019 году у ООО “СФ “Укрстройстандарт”, но официального подтверждения об их выполнении нет. Теперь ремонт помещений до конца 2020 года должен выполнить новый подрядчик – ООО “Обслуживающая компания “Новый город”.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 18 ноября 2020 года КП “Киевкинофильм” (*) заключило договор с ООО “Обслуживающая компания “Новый город” (*) на проведение капитального ремонта помещений кинотеатра “Лейпциг” на проспекте Леся Курбаса, 8. Цена договора составила 1,28 млн гривен.

До конца декабря 2020 года “Новый город” должна выполнить демонтажные работы, отделку потолков и стен, отремонтировать полы, установить двери, смонтировать конструкции, электрощитки, кабели, светильники, электроустановочные приборы.

Напомним, кинотеатр “Лейпциг” назван в честь немецкого города-побратима Киева был открыт в 1974 году. В 1990-е кинотеатр практически не функционировал. После реставрации в 2005 кинотеатр вновь начал демонстрировать кинопремьеры.

Капремонт кинотеатра “Лейпциг” начался в 2019 году. Согласно распоряжению Киевской горгосадминистрации (КГГА) от 27.03.2019 года № 544, на эти цели в прошлом году было предусмотрено 10 млн гривен. КП “Киевкинофильм” по состоянию на сентябрь 2019 года нашло применение почти 8,5 млн гривен. Капитальный ремонт в кинотеатре проводили на основании трех договоров (1, 2, 3) два подрядчика – ООО “СК “Строймонтаж” и ООО “СФ “Укрстройстандарт”. Они должны были на протяжении 2019 года отремонтировать инженерные сети, фасад и помещения. Причем, виды работ по ремонту помещений частично дублирует виды работ, предусмотренные нынешним договором. За них тогда должны были заплатить 2,12 млн гривен.

Отчеты о выполнении основных договоров на проведение капремонта в кинотеатре “Лейпциг” до сих пор в системе ProZorro не опубликованы.

В конце 2019 года КП “Киевкинофильм” заказывало у ООО “СФ “Укрстройстандарт” дополнительные работы по проведению капремонта кинотеатра “Лейпциг” на общую сумму 1,41 млн гривен (1, 2) и у ООО "АВТ Элигос" работы по благоустройству территории кинотеатра на 240 тыс. гривен.

Таким образом суммарно на капремонт кинотеатра “Лейпциг” уже направлено 11,43 млн бюджетных гривен.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Обслуживающая компания “Новый город” зарегистрировано в 2014 году. Уставный фонд – 1 млн гривен. Основной вид деятельности – штукатурные работы. Учредители – Ярослав Грущинский (директор) и Андрей Таранов.

По итогам участия в публичных закупках ООО “Обслуживающая компания “Новый город” заключило 176 договоров на 62,8 млн гривен (без учета нынешнего). Самые крупные заказчики – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Соломенской РГА и КП “Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района Киева” (данные Zакупівлі).

КП “Киевкинофильм” основано Киевсоветом и зарегистрировано в 2007 года. Уставный капитал – 51,5 тыс. гривен.  С 1 февраля 2016 года КП руководит Денис Хомич.

По состоянию на конец сентября 2020 года на балансе КП “Киевкинофильм” находится 17 кинотеатров. Из них работают 11: “Киевская Русь”, “Лейпциг”, “Флоренция”, “Днепр”, “Лира”, “Киото”, “Факел”, “Им. Тараса Шевченко”, “Братислава”, “Проминь”, “Старт”. Оставшиеся 6 – “Загреб”, “Молодежный”, “Краков”, “Им. Гагарина”, “Киев”, “Экран” – не функционируют.

КП “Киевкинофильм” подчинено Департаменту культуры КГГА, который с октября 2014 года возглавляет Дина Попова. Сферу культуры в Киеве курирует заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

* КП "Київкінофільм" (Код ЄДРПОУ: 35531906)

** ТОВ "Обслуговуюча компанія "Нове місто" (Код ЄДРПОУ: 39314896)

Фото: ua.news


Инна Арас, КиевВласть

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