“Киевкинофильм” повторно заказал капремонт помещений кинотеатра “Лейпциг”

КП “Киевкинофильм” повторно заказало проведение капитального ремонта помещений кинотеатра “Лейпциг” на проспекте Леся Курбаса, 8. Аналогичные работы КП заказывало в 2019 году у ООО “СФ “Укрстройстандарт”, но официального подтверждения об их выполнении нет. Теперь ремонт помещений до конца 2020 года должен выполнить новый подрядчик – ООО “Обслуживающая компания “Новый город”.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 18 ноября 2020 года КП “Киевкинофильм” (*) заключило договор с ООО “Обслуживающая компания “Новый город” (*) на проведение капитального ремонта помещений кинотеатра “Лейпциг” на проспекте Леся Курбаса, 8. Цена договора составила 1,28 млн гривен.

До конца декабря 2020 года “Новый город” должна выполнить демонтажные работы, отделку потолков и стен, отремонтировать полы, установить двери, смонтировать конструкции, электрощитки, кабели, светильники, электроустановочные приборы.

Напомним, кинотеатр “Лейпциг” назван в честь немецкого города-побратима Киева был открыт в 1974 году. В 1990-е кинотеатр практически не функционировал. После реставрации в 2005 кинотеатр вновь начал демонстрировать кинопремьеры.

Капремонт кинотеатра “Лейпциг” начался в 2019 году. Согласно распоряжению Киевской горгосадминистрации (КГГА) от 27.03.2019 года № 544 , на эти цели в прошлом году было предусмотрено 10 млн гривен. КП “Киевкинофильм” по состоянию на сентябрь 2019 года нашло применение почти 8,5 млн гривен. Капитальный ремонт в кинотеатре проводили на основании трех договоров ( 1 , 2 , 3 ) два подрядчика – ООО “СК “Строймонтаж” и ООО “СФ “Укрстройстандарт”. Они должны были на протяжении 2019 года отремонтировать инженерные сети, фасад и помещения. Причем, виды работ по ремонту помещений частично дублирует виды работ, предусмотренные нынешним договором. За них тогда должны были заплатить 2,12 млн гривен.

Отчеты о выполнении основных договоров на проведение капремонта в кинотеатре “Лейпциг” до сих пор в системе ProZorro не опубликованы.

В конце 2019 года КП “Киевкинофильм” заказывало у ООО “СФ “Укрстройстандарт” дополнительные работы по проведению капремонта кинотеатра “Лейпциг” на общую сумму 1,41 млн гривен ( 1 , 2 ) и у ООО "АВТ Элигос" работы по благоустройству территории кинотеатра на 240 тыс. гривен.

Таким образом суммарно на капремонт кинотеатра “Лейпциг” уже направлено 11,43 млн бюджетных гривен.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , ООО “Обслуживающая компания “Новый город” зарегистрировано в 2014 году. Уставный фонд – 1 млн гривен. Основной вид деятельности – штукатурные работы. Учредители – Ярослав Грущинский (директор) и Андрей Таранов.

По итогам участия в публичных закупках ООО “Обслуживающая компания “Новый город” заключило 176 договоров на 62,8 млн гривен (без учета нынешнего). Самые крупные заказчики – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Соломенской РГА и КП “Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района Киева” ( данные Zакупівлі).

КП “ Киевкинофильм” основано Киевсоветом и зарегистрировано в 2007 года. Уставный капитал – 51,5 тыс. гривен. С 1 февраля 2016 года КП руководит Денис Хомич.

По состоянию на конец сентября 2020 года на балансе КП “Киевкинофильм” находится 17 кинотеатров. Из них работают 11: “Киевская Русь”, “Лейпциг”, “Флоренция”, “Днепр”, “Лира”, “Киото”, “Факел”, “Им. Тараса Шевченко”, “Братислава”, “Проминь”, “Старт”. Оставшиеся 6 – “Загреб”, “Молодежный”, “Краков”, “Им. Гагарина”, “Киев”, “Экран” – не функционируют.

КП “Киевкинофильм” подчинено Департаменту культуры КГГА, который с октября 2014 года возглавляет Дина Попова. Сферу культуры в Киеве курирует заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

* КП "Київкінофільм" (Код ЄДРПОУ: 35531906)

** ТОВ "Обслуговуюча компанія "Нове місто" (Код ЄДРПОУ: 39314896)