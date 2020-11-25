“Киевтеплоэнерго” предупредило киевлян о возможных отключениях тепла из-за долгов частных ЖЭО и ОСМД

&ldquo;Киевтеплоэнерго&rdquo; предупредило киевлян о возможных отключениях тепла из-за долгов частных ЖЭО и ОСМД

КП “Киевтеплоэнерго” предупредило киевлян о возможных отключениях.  18 столичных частных ЖЭО и ОСМД накопили долг за тепло около 6 млн гривен. Жителям домов предлагают наладить контроль за работой управляющих своих жилищно-эксплуатационных организаций.

Об этом KV стало известно из сообщения КП “Киевтеплоэнерго”(*).

“Несмотря на то, что жители домов за потребленное тепло рассчитываются с ними почти в полном объеме, иногда жители не догадываются, что их дом накапливает долги и рискует остаться без тепла”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что в домах-должниках услугу централизованного отопления предоставляет домовой управляющий, который на основании договоров на поставку тепловой энергии в качестве товарной продукции покупает теплоэнергию производителя. 

Киевтеплоэнерго предлагает жильцам наладить контроль финансовых аспектов работы своего управляющего и провести реструктуризацию долга по следующему алгоритму:

клиент-юридическое лицо должно направить письменное обращение с соответствующим пакетом документовдля рассмотрения и принятия решения о возможности реструктуризации.если теплопоставщик принимает решение о реструктуризации долга, стороны заключают соответствующее соглашение и управляющий дома в дальнейшем осуществляет оплату долга.

Также “Киевтеплоэнерго” рекомендует жителям после погашения долга рассмотреть целесообразность существующих договорных отношений и определиться: оставаться на этих договорах с частным ЖЭО или перейти на прямые договоры с исполнителями услуг.

Напомним, в октябре с.г. должностных лиц КП “Киевтеплоэнерго” и частной фирмы подозревали в хищении 44 млн гривен, выделенных на охрану объектов коммунального предприятия. Киевская местная прокуратура № 6 направила дело в суд и подала иск на возмещение подозреваемыми нанесенных территориальной громаде убытков. 

Отметим, КП “Киевтеплоэнерго” основано Киевсоветом в июне 2016 года. Предприятие стало основным поставщиком киевлянам тепла и горячей воды в мае 2018 года, после завершения действия договора между городом и ПАО “Киевэнерго”. С 1 августа 2018 года в управления “Киевтеплоэнерго” перешли ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также единственный в Украине мусоросжигательный завод “Энергия”. С 22 декабря 2018 года КП “Киевтеплоэнерго” руководит Вячеслав Бинд.

КП “Киевтеплоэнерго” подчинено Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА, который с 17 июля 2017 года возглавляет Дмитрий Науменко. Сферу ЖКХ в Киеве с 1 сентября 2014 года курирует замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Фото: открытые источники


Оксана Олейникова, КиевВласть

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