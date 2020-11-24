С начала года сокращение промышленного производства составило 6,8%

Сокращение объемов промышленного производства по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года составило 5% (в сентябре - 4,4%). Об этом сообщает Growford Institute со ссылкой на показатели Госкомстата. При этом отмечается, что еще более негативную окраску этот показатель приобретает с учетом того факта, что октябрь был первым месяцем, для которого база сравнения уже была «отрицательной» (в октябре 2019 года промышленное производство сократилось на 2,9%).

"По итогам января-октября 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года сокращение промышленного производства составило 6,8%. В добывающей промышленности и разработке карьеров объем производства сократился на 4,4%, в перерабатывающей промышленности - на 8,3% , в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 4,5% .С точки зрения основных промышленных групп, глубокое падение по итогам 10 месяцев произошло в производстве инвестиционных товаров (на 23,2%), что ограничивает возможности восстановления экономики в будущем", - говорится в сообщении.

В то же время, цены производителей промышленной продукции после 11 месяцев дефляции в октябре 2020 вернулись в зону положительных значений (в годовом измерении выросли на 3,2%). Однако это произошло под влиянием роста цен экспорта на 22,4% (прежде всего за счет цен на железную руду), тогда как внутренние цены производителей оставались в зоне дефляции (в октябре 2020 в сравнении с октябрем 2019 снизились на 1,1% ).