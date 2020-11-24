АЗС начали снижать цены на автогаз

Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 24 ноября снизили стоимость автогаза на 5–10 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы «А-95».



Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, снизила цены в среднем на 10–11 коп./л, до 11,57–11,60 грн./л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Винницкой области, где группа снизила цены на 60-65 коп./л — до 11,50 грн/л. В Волынской и Николаевской областях продукт подешевел на 35 и 45 коп./л, в некоторых других регионах — на 5–30 коп./л.



На станциях «БРСМ-Нафта» в Винницкой области цена автогаза снизилась на 20 коп./л, до 12,59 грн./л. При этом средняя розничная цена ресурса уменьшилась на 3 коп./л, до 12,77 грн./л.



Автогаз на станциях Chipo в Винницкой области подешевел на 10 коп./л, до 12,30 грн./л.



Средняя стоимость СУГ по Украине 24 ноября составила 12,68 грн./л (-3 коп./л).



МинПром

