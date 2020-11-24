Нафтогаз решил пока не менять цену на газ для поставщиков тепла

Нафтогаз решил пока не менять цену на газ для поставщиков тепла

НАК "Нафтогаз Украины" сохранила оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии в рамках возложенных специальных обязательств в ноябре составит 5 тыс. 375,37 грн/тыс. куб. м (в октябре цена составляла 5 тыс. 374,1 грн за 1 тыс. куб. м). Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"В ноябре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составляет 5375,37 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам)", - говорится в сообщении.

Цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 г. № 867, с учетом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах.

"Относительно теплая зима и низкий спрос на природный газ в Европе удерживают цену газа на уровне октября. Таким образом, цена газа в рамках ПСО у ноябре практически не отличается от цены ПСО в октябре (5374,1 грн за 1 тыс. куб. м)", - сообщает "Нафтогаз".

"Нафтогаз" до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, которые подпадают под действие Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 г. № 867 (с изменениями и дополнениями), и заключили соответствующие договора поставки природного газа.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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