Госказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭП

Подобного не было уже лет десять.

Госказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭП
Фото: google/maps

Государственная казначейская служба с 20 ноября начала финансировать только защищенные расходы, такие как заработные платы работников бюджетной сферы, пенсии, социальные выплаты, погашение долгов.

На остальное в бюджете 2020 года не хватает денег, пишет "Экономическая правда" со ссылкой на источники в Кабинете министров.

В первую очередь это означает, что прекращено финансирование капитальных расходов, таких как ремонт, реконструкция, строительство. Таким образом, ограничение коснется и так называемого "большого строительства" - ремонта и строительства дорог и другой инфраструктуры.

Подобная ситуация была и в прошлом году, но это произошло гораздо позже - 17 декабря.

Пресс-служба Министерства финансов на запрос издания ответила, что "казначейство осуществляет выполнение показателей госбюджета и обслуживание других клиентов в соответствии с законодательством".

Бывший заместитель министра экономики Павел Кухта вообще утверждает, что "с 9 ноября казна работает в режиме картотеки - до ночи сводят поступления, на утро формируют пул расходов, которые будут профинансированы, все остальное откладывают".

По его оценкам, подобного не было уже лет десять.

Инвестиционный банкир компании Dragon Capital Сергей Фурса в эфире "Радио НВ" отметил, что государство полностью выполняет план по доходам, но денег все равно не хватает.

"У нас все в порядке с доходами бюджета. У нас все плохо с расходами. Почему? Потому что у нас не финансируется дефицит бюджета. Когда просматривали бюджет в апреле, сделали его сильно дефицитным. То есть разница между доходами и расходами была очень высока. Это означало, что все эти деньги нам надо было занять, а мы не занимаем - нам никто не дает. Поэтому, даже выполняя план по налогам и сборам, не хватает денег, чтобы финансировать все", - пояснил он.

Напомним, что бюджет Украины базировался на прогнозе, что государство будет работать с Международным валютным фондом. Но по факту Украина получила только один транш от МВФ вместо трех, которые ожидались.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Объемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардовОбъемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардов
ЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — ReutersЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — Reuters
Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для УкраиныЛяшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины
США ввели пошлину на проволоку из УкраиныСША ввели пошлину на проволоку из Украины
Johnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавирусаJohnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Курс валют в Киеве: 23 ноября 2020 годаКурс валют в Киеве: 23 ноября 2020 года
В начале ноября китайские металлурги увеличили выплавкуВ начале ноября китайские металлурги увеличили выплавку
"Эпицентр" в выходные пообещал продавать только еду и лекарства"Эпицентр" в выходные пообещал продавать только еду и лекарства
Капитальные расходы бюджета выполнены на 41%Капитальные расходы бюджета выполнены на 41%
Доходы госбюджета в октябре были на 9,8% выше запланированных, - ГосказначействоДоходы госбюджета в октябре были на 9,8% выше запланированных, - Госказначейство
250 отделений Укрпочты будут работать без выходных с 1 ноября250 отделений Укрпочты будут работать без выходных с 1 ноября
Импорт в Украину растет, но только в гривне — аналитикиИмпорт в Украину растет, но только в гривне — аналитики
Десять богатейших людей мира за день потеряли $17 миллиардов. Повезло только БезосуДесять богатейших людей мира за день потеряли $17 миллиардов. Повезло только Безосу
Укрзализныця приносит только миллиардные убыткиУкрзализныця приносит только миллиардные убытки
"Нафтогаз" сообщил о проблемах с началом отопительного сезона в 50 населенных пунктах"Нафтогаз" сообщил о проблемах с началом отопительного сезона в 50 населенных пунктах
Последние новости
Подгружаем последние новости