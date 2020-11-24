Госказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭП

Подобного не было уже лет десять.

Государственная казначейская служба с 20 ноября начала финансировать только защищенные расходы, такие как заработные платы работников бюджетной сферы, пенсии, социальные выплаты, погашение долгов.

На остальное в бюджете 2020 года не хватает денег, пишет "Экономическая правда" со ссылкой на источники в Кабинете министров.

В первую очередь это означает, что прекращено финансирование капитальных расходов, таких как ремонт, реконструкция, строительство. Таким образом, ограничение коснется и так называемого "большого строительства" - ремонта и строительства дорог и другой инфраструктуры.

Подобная ситуация была и в прошлом году, но это произошло гораздо позже - 17 декабря.

Пресс-служба Министерства финансов на запрос издания ответила, что "казначейство осуществляет выполнение показателей госбюджета и обслуживание других клиентов в соответствии с законодательством".

Бывший заместитель министра экономики Павел Кухта вообще утверждает, что "с 9 ноября казна работает в режиме картотеки - до ночи сводят поступления, на утро формируют пул расходов, которые будут профинансированы, все остальное откладывают".

По его оценкам, подобного не было уже лет десять.

Инвестиционный банкир компании Dragon Capital Сергей Фурса в эфире "Радио НВ" отметил, что государство полностью выполняет план по доходам, но денег все равно не хватает.

"У нас все в порядке с доходами бюджета. У нас все плохо с расходами. Почему? Потому что у нас не финансируется дефицит бюджета. Когда просматривали бюджет в апреле, сделали его сильно дефицитным. То есть разница между доходами и расходами была очень высока. Это означало, что все эти деньги нам надо было занять, а мы не занимаем - нам никто не дает. Поэтому, даже выполняя план по налогам и сборам, не хватает денег, чтобы финансировать все", - пояснил он.