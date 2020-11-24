Маск вышел на второе место среди самых богатых людей мира

Миллиардер обошел Билла Гейтса, основателя корпорации Microsoft.

Маск вышел на второе место среди самых богатых людей мира
Илон Маск
Фото: ТСН

Основатель Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск стал вторым самым богатым человеком в мире.

Об этом сообщает Bloomberg.

Состояние Маска оценивается в 127,9 миллиардов долларов. В 2020 году он увеличил свой капитал на 100,3 миллиарда долларов, что является наибольшим показателем среди 500 самых богатых людей мира. Отмечается, что резкий рост его состояния вызван увеличением стоимости акций Tesla.

Маск обошел Билла Гейтса, основателя корпорации Microsoft. Второй раз за восемь лет, когда Гейтс опустился ниже второго места.

Авторы рейтинга отметили, что состояние Гейтса было бы больше, если бы он так много не тратил на благотворительность.

Первое место занимает основатель компании Amazon Джефф Безос.

Напомним, бывшая жена основателя компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной мира. Состояние Маккензи Скотт оценивают в $ 68 миллиардов.

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