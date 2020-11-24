Гражданин Беларуси покупает "БТА Банк"

Имя покупателя не уточняется.

Антимонопольный комитет дал разрешение гражданину Беларуси на приобретение более 50% акций АО "БТА Банк".

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

"Выдано разрешение физическому лицу - гражданину Республики Беларусь на приобретение акций акционерного общества "БТА Банк" (г. Киев , Украина), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении.

Имя покупателя не уточняется.

Согласно данным на сайте финучреждения, единственным акционером АО "БТА БАНК" (Украина) является АО "БТА Банк" (Казахстан). Мажоритарным акционером АО "БТА Банк" (Казахстан) является казахстанский предприниматель Кенес Ракишев. По итогам 2019 года банк получил 11,44 млн грн чистой прибыли по сравнению с 122,06 млн грн убытка годом ранее.

Напомним, летом 2017 года белорусский бизнесмен, основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня рассматривал возможность приобретения Сбербанка Украины. Однако затем он передумал.