Гражданин Беларуси покупает "БТА Банк"

Имя покупателя не уточняется.

Гражданин Беларуси покупает "БТА Банк"
Фото: altaynews.kz

Антимонопольный комитет дал разрешение гражданину Беларуси на приобретение более 50% акций АО "БТА Банк".

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

"Выдано разрешение физическому лицу - гражданину Республики Беларусь на приобретение акций акционерного общества "БТА Банк" (г. Киев, Украина), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении.

Имя покупателя не уточняется.

Согласно данным на сайте финучреждения, единственным акционером АО "БТА БАНК" (Украина) является АО "БТА Банк" (Казахстан). Мажоритарным акционером АО "БТА Банк" (Казахстан) является казахстанский предприниматель Кенес Ракишев. По итогам 2019 года банк получил 11,44 млн грн чистой прибыли по сравнению с 122,06 млн грн убытка годом ранее.

Напомним, летом 2017 года белорусский бизнесмен, основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня рассматривал возможность приобретения Сбербанка Украины. Однако затем он передумал.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Объемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардовОбъемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардов
ЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — ReutersЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — Reuters
Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для УкраиныЛяшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины
США ввели пошлину на проволоку из УкраиныСША ввели пошлину на проволоку из Украины
Johnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавирусаJohnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
В АМКУ говорят, что БТА Банк хочет купить инвестор из БеларусиВ АМКУ говорят, что БТА Банк хочет купить инвестор из Беларуси
Крупнейший банк Беларуси начал обменивать криптовалютыКрупнейший банк Беларуси начал обменивать криптовалюты
JSW Steel покупает обанкротившегося производителя окрашенного прокатаJSW Steel покупает обанкротившегося производителя окрашенного проката
Morgan Stanley покупает управляющую компанию Eaton Vance за $7 миллиардовMorgan Stanley покупает управляющую компанию Eaton Vance за $7 миллиардов
Крупнейший банк Саудовской Аравии покупает конкурента за 15 млрд долл.Крупнейший банк Саудовской Аравии покупает конкурента за 15 млрд долл.
Шведская компания покупает в Польше алюминиевый заводШведская компания покупает в Польше алюминиевый завод
Фонд на миллиард евро. Польша предлагает ЕС спасти экономику БеларусиФонд на миллиард евро. Польша предлагает ЕС спасти экономику Беларуси
Генштаб Вооруженных сил покупает ручки Parker с позолотой почти по 9 тыс. гривенГенштаб Вооруженных сил покупает ручки Parker с позолотой почти по 9 тыс. гривен
IT-компании из Беларуси переносят деятельность в ЛатвиюIT-компании из Беларуси переносят деятельность в Латвию
Крупнейшая сделка на рынке чипов: Nvidia покупает Arm за рекордные $40 миллиардовКрупнейшая сделка на рынке чипов: Nvidia покупает Arm за рекордные $40 миллиардов
Последние новости
Подгружаем последние новости