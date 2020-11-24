ЕС выделил €183 млн помощи беднейшим странам

Эта помощь поможет 29 странам с низкими доходами увеличить социальные и экономические расходы, расходы на систему здравоохранения в ответ на кризис COVID-19.

Европейская комиссия приняла решение выделить 183 млн евро в Трастовый фонд МВФ по помощи и противодействию катастрофам для облегчения долговых обязательств 29 беднейших и наиболее уязвимых стран мира.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Эта помощь поможет 29 странам с низкими доходами увеличить социальные и экономические расходы, расходы на систему здравоохранения в ответ на кризис COVID-19. Этот взнос, объявленный сразу после завершения саммита "Большой двадцатки", полностью соответствует предложениям президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в рамках Глобальной инициативы возрождения, связывающей инвестиции и усилия по уменьшению долгов с достижением целей устойчивого развития", - говорится в сообщении.

В ЕС ожидают, что с помощью трастового фонда МВФ по помощи и противодействию катастрофам бедные страны в 2020 году смогут повысить приоритетные социальные расходы в среднем на 1,2% от ВНП, в том числе примерно на 0,5% - на программы по охране здоровья.

К странам с низким уровнем доходов, испытывающим значительные трудности с реализацией мер социальной защиты и противодействия пандемии COVID-19, относятся страны, в которых годовой уровень валового национального дохода на душу населения ниже 1175 долларов США .

Сейчас к ним относят Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Центральноафриканскую Республику, Чад, Коморы, Демократическую Республику Конго, Джибути, Эфиопию, Гамбию, Гвинею, Гвинею-Бисау, Гаити, Либерию, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанду, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Соломоновы Острова, Танзанию, Таджикистан , Того и Йемен.

Напомним, в июле Украина подписала меморандум с Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. По словам Шмыгаля, макрофинансовая помощь будет тратиться на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и продолжение структурных реформ.