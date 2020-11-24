Национальный банк Украины призывает профильный комитет Рады сохранить банковскую тайну

Национальный банк Украины призывает профильный комитет Рады сохранить банковскую тайну

Национальный банк Украины (НБУ) призывает профильный комитет Верховной Рады не поддерживать создание единого реестра счетов физлиц и юрлиц и индивидуальных банковских сейфов.

Создание указанного реестра предусмотрено законопроектом №4135 "Об основах антикоррупционной политики на 2020-2024 годы", который Верховная Рада уже приняла в первом чтении, сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно законопроекту доступ к реестру счетов и сейфов физлилц планируется предоставить правоохранительным и контролирующим органам.

"Национальный банк считает, что предлагаемый законопроектом способ получения правоохранительными и контролирующими органами информации, составляющей банковскую тайну, фактически будет означать нивелирование института такой тайны. Как следствие, это может привести к ухудшению состояния защиты частной информации и снижение доверия к банковской системе", – подчеркивается в сообщении.

НБУ напоминает, что сегодня основания и порядок раскрытия банковской тайны по требованию правоохранительных и контролирующих органов определены законом "О банках и банковской деятельности".

"При доработке законопроекту ко второму чтению Национальный банк предложил народным избранникам исключить положение о создании такого реестра, непосредственный доступ к которому предполагается предоставить правоохранительным и контролирующим органам", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект №4135 об антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы 5 ноября.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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