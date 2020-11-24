Национальный банк Украины призывает профильный комитет Рады сохранить банковскую тайну

Национальный банк Украины (НБУ) призывает профильный комитет Верховной Рады не поддерживать создание единого реестра счетов физлиц и юрлиц и индивидуальных банковских сейфов.



Создание указанного реестра предусмотрено законопроектом №4135 "Об основах антикоррупционной политики на 2020-2024 годы", который Верховная Рада уже приняла в первом чтении, сообщает пресс-служба НБУ.



Согласно законопроекту доступ к реестру счетов и сейфов физлилц планируется предоставить правоохранительным и контролирующим органам.



"Национальный банк считает, что предлагаемый законопроектом способ получения правоохранительными и контролирующими органами информации, составляющей банковскую тайну, фактически будет означать нивелирование института такой тайны. Как следствие, это может привести к ухудшению состояния защиты частной информации и снижение доверия к банковской системе", – подчеркивается в сообщении.



НБУ напоминает, что сегодня основания и порядок раскрытия банковской тайны по требованию правоохранительных и контролирующих органов определены законом "О банках и банковской деятельности".



"При доработке законопроекту ко второму чтению Национальный банк предложил народным избранникам исключить положение о создании такого реестра, непосредственный доступ к которому предполагается предоставить правоохранительным и контролирующим органам", – сказано в сообщении.



Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект №4135 об антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы 5 ноября.



