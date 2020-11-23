Ambler Metals начнет разведку меди на Аляске

Ambler Metals начнет разведку меди на Аляске

Компания Ambler Metals, совместное предприятие канадской Trilogy Metals и австралийской South32, утвердила план разведки крупного медно-цинкового месторождения Upper Kobuk Mineral Projects (UKMP) на северо-западе Аляски.

Совестное предприятие было создано в феврале 2020 г., когда Trilogy, имеющая лицензию на данное месторождение, привлекла более крупного австралийского партнера, чтобы снизить уровень риска.

Запасы UKMP предварительно оцениваются в более 3,6 млн т меди и 1,36 млн т цинка. Также оно может содержать порядка 1 млн. унций золотого эквивалента. Но отдаленная местность и сложные природные условия значительно увеличивают затраты на разработку.

Планируется, что разведочные работы будут проведены с июля по сентябрь 2021 г. Также во второй половине будущего года Trilogy собирается обратиться за разрешением на разработку месторождения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Азербайджан готов поставлять в Европу собственный газАзербайджан готов поставлять в Европу собственный газ
Saudi Aramco решила разместить долларовые еврооблигацимSaudi Aramco решила разместить долларовые еврооблигацим
Объемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардовОбъемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардов
ЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — ReutersЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — Reuters
Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для УкраиныЛяшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Гонконг начнет платить людям с положительным тестом на covid-19 по $645Гонконг начнет платить людям с положительным тестом на covid-19 по $645
Sierra Metals нарастит мощности рудника в ПеруSierra Metals нарастит мощности рудника в Перу
Китай закупил за рубежом рекордное количество медиКитай закупил за рубежом рекордное количество меди
В Иране обнаружили 500 млн тонн запасов медиВ Иране обнаружили 500 млн тонн запасов меди
СБУ разоблачила миллионные убытки, нанесенные бюджету Черкасс при закупке медицинского оборудованияСБУ разоблачила миллионные убытки, нанесенные бюджету Черкасс при закупке медицинского оборудования
Новые правила Codelco могут оставить ее без поставок меди в КитайНовые правила Codelco могут оставить ее без поставок меди в Китай
НСЗУ выплатила более 2,5 млрд грн на повышение зарплат медиков в сентябре и октябреНСЗУ выплатила более 2,5 млрд грн на повышение зарплат медиков в сентябре и октябре
First Quantum успешно нарастила выпуск медиFirst Quantum успешно нарастила выпуск меди
Восстановления рынка меди ждут уже в 2021 годуВосстановления рынка меди ждут уже в 2021 году
Северодонецкий Азот готовится к выпуску медицинского кислородаСеверодонецкий Азот готовится к выпуску медицинского кислорода
Последние новости
Подгружаем последние новости