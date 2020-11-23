Tenova построит в Китае металлургический завод на водороде

Tenova построит в Китае металлургический завод на водороде

Tenova, ведущая компания, специализирующаяся на инновационных решениях для металлургической и горнодобывающей промышленности, подписала контракт с китайской HBIS Group на реализацию проекта Paradigm - завода по разработке и использованию высокотехнологичной водородной энергии. Проект включает установку ENERGIRON DRI мощностью 600 000 тыс. тонн в год.

Это будет установка по производству железа прямого восстановления (DRI), работающая на газе, обогащенном водородом, в котором будут использоваться самые передовые, конкурентоспособные, экологически чистые и надежные технологии из портфеля технологических процессов Tenova, которые включают передовые цифровые модели для оборудования и прогнозирование металлургического поведения.

"Это также важный прорыв для китайской сталелитейной промышленности, поскольку это будет первый завод по прямому восстановлению железа на водородном топливе в Китае", - заявил Стефано Маджолино, президент и главный исполнительный директор Tenova HYL.

На установке HBIS DRI будет использоваться добавочный газ с концентрацией водорода примерно 70%. Из-за большого количества H2 установка HBIS будет самой "зеленой" установкой DRI в мире, производя всего 250 кг CO2 на тонну DRI. Углекислый газ будет выборочно извлекаться, а часть его будет повторно использоваться в последующих процессах с конечным чистым выбросом всего около 125 кг CO2 на тонну. Планируется, что завод будет запущен в производство к концу 2021 года.

Мировая сталелитейная промышленность ищет интеллектуальные инновационные технологии для уменьшения углеродного следа. В результате водород теперь используется в качестве замены угля в металлургическом процессе. Технология ENERGIRON, совместно разработанная Tenova и Danieli, представляет собой наиболее осуществимую из доступных высокоинтенсивных систем H2 DRI и уже рассчитана на чрезвычайно низкие выбросы CO2 при обработке новых металлических изделий.

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