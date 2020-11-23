Украина планирует взять у Всемирного банка 300 млн долларов на "чрезвычайные денежные трансферты"

Кабмин одобрил проект распоряжения на внеочередном заседании 23 ноября.

Украина планирует взять у Всемирного банка 300 млн долларов на "чрезвычайные денежные трансферты"
Фото: wiwo.de

На внеочередном заседании 23 ноября Кабмин одобрил проект распоряжения Президента Украины "О делегации Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения Соглашения о займе (Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19 для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития", а также проект соответствующего распоряжения правительства.

Об этом сообщает представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан.

Проектом акта предусматривается признать целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19" и привлечь $300 млн. для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Заем позволит правительству привлечь дополнительные средства для улучшения результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине.

Для этого планируется введение чрезвычайных денежных трансфертов:

для лиц и домохозяйств, потерявших работу или источники дохода из-за пандемии COVID-19; поддержки бедных домохозяйств с помощью существующей в стране Программы Государственной социальной помощи малообеспеченным семьям; укрепления систем и институтов предоставления социальной защиты для улучшения реагирования в будущем.

Напомним, глава правления альянса GAVI призвала лидеров стран G20 собрать $5 миллиардов на вакцину для бедных стран.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Азербайджан готов поставлять в Европу собственный газАзербайджан готов поставлять в Европу собственный газ
Saudi Aramco решила разместить долларовые еврооблигацимSaudi Aramco решила разместить долларовые еврооблигацим
Объемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардовОбъемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардов
ЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — ReutersЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — Reuters
Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для УкраиныЛяшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Dragon Capital планирует купить популярные финансовые сайты Finance.ua и Minfin.com.uaDragon Capital планирует купить популярные финансовые сайты Finance.ua и Minfin.com.ua
Великобритания и Канада подписали торговое соглашение на 27 миллиардов долларовВеликобритания и Канада подписали торговое соглашение на 27 миллиардов долларов
Украина втрое увеличила закупки газа в ПольшеУкраина втрое увеличила закупки газа в Польше
Украина получила первую партию ИВЛ из "коронавирусного фонда"Украина получила первую партию ИВЛ из "коронавирусного фонда"
Киберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банкаКиберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банка
Суд просят сменить главу правления и председателя набсовета ПриватбанкаСуд просят сменить главу правления и председателя набсовета Приватбанка
Киберполиция уличила группу злоумышленников в присвоении почти 1,5 миллиона гривен банкаКиберполиция уличила группу злоумышленников в присвоении почти 1,5 миллиона гривен банка
Глава НБУ посоветовал банкам закрывать часть отделений на карантин выходного дняГлава НБУ посоветовал банкам закрывать часть отделений на карантин выходного дня
НБУ выдал 16 банкам 16 миллиардов рефинансаНБУ выдал 16 банкам 16 миллиардов рефинанса
НБУ согласовал руководителей Укргазбанка и ОТП БанкаНБУ согласовал руководителей Укргазбанка и ОТП Банка
Последние новости
Подгружаем последние новости