Украина планирует взять у Всемирного банка 300 млн долларов на "чрезвычайные денежные трансферты"
Кабмин одобрил проект распоряжения на внеочередном заседании 23 ноября.
На внеочередном заседании 23 ноября Кабмин одобрил проект распоряжения Президента Украины "О делегации Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения Соглашения о займе (Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19 для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития", а также проект соответствующего распоряжения правительства.
Об этом сообщает представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан.
Проектом акта предусматривается признать целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19" и привлечь $300 млн. для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".
Заем позволит правительству привлечь дополнительные средства для улучшения результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине.
Для этого планируется введение чрезвычайных денежных трансфертов:
для лиц и домохозяйств, потерявших работу или источники дохода из-за пандемии COVID-19; поддержки бедных домохозяйств с помощью существующей в стране Программы Государственной социальной помощи малообеспеченным семьям; укрепления систем и институтов предоставления социальной защиты для улучшения реагирования в будущем.
Напомним, глава правления альянса GAVI призвала лидеров стран G20 собрать $5 миллиардов на вакцину для бедных стран.