Dragon Capital планирует купить популярные финансовые сайты Finance.ua и Minfin.com.ua

На заседание Антимонопольного комитета Украины 23 ноября вынесен вопрос о выдаче разрешения инвестиционной компании Dragon Capital на приобретение более 50% акций компании Treeum Holdings Limited, являющейся собственником изданий Finance.ua и Minfin.com.ua, а также компаний Finline, Bank Online и "Мульти.Юа".

Об этом говорится на сайте АМКУ.

"О выдаче разрешения компании" Dragon Capital Investments Limited "(г. Никосия, Кипр) на приобретение акций компании "Treeum Holdings Limited" (г. Ларнака, Кипр), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании", - говорится в повестке дня заседания.

Согласно информации на сайте холдинга, Treeum - это украинская онлайн-платформа, на которой реализованы сравнение и продажа финансовых продуктов, поддержка онлайн-площадок по обмену валют, содержатся рейтинги и статистика, а также новости, комментарии и профессиональная аналитика.

Dragon Capital - одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес-ассоциации Томаш Фиала.

Основатель и глава Dragon Capital Фиала является владельцем медиахолдинга "НВ", куда входят одноименные журнал, портал и радио.