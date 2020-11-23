British Petroleum переводит НПЗ в Германии на зеленый водород

Нефтегазовый концерн British Petroleum (bp) и электроэнергетическая компания Ørsted подписали протокол о намерениях по поводу совместной работы над проектом промышленного производства зеленого водорода.



В новом проекте, названном Lingen Green Hydrogen ("Зеленый водород Линген") партнёры намереваются построить первый электролизер мощностью 50 мегаватт (МВт) и соответствующую инфраструктуру на нефтеперерабатывающем заводе Линген на северо-западе Германии.



Он будет работать на возобновляемой энергии, вырабатываемой морской ветровой электростанцией Ørsted в Северном море, а произведенный водород будет использоваться на НПЗ.



Компании ожидают, что проект будет запущен к 2024 году.



Ожидается, что электролизер мощностью 50 МВт будет производить одну тонну зеленого водорода в час, или почти 9 тыс. тонн в год. Этого будет достаточно, чтобы заменить около 20% текущего потребления серого водорода на НПЗ, что позволит избежать около 80 тыс. тонн выбросов в эквиваленте CO2 в год. Это сопоставимо с выбросами примерно 45 тыс. автомобилей в Германии.



Дев Саньял, исполнительный вице-президент bp по газу и низкоуглеродной энергии, рассказал о проекте: "Водород будет играть все более важную роль в удовлетворении потребностей в энергии в мире, где происходит декарбонизация. И мы полны решимости занять лидирующие позиции в этой развивающейся отрасли. Объединив компании Ørsted и bp, проект Lingen Green Hydrogen предоставит возможность ускорить сокращение выбросов на нашем нефтеперерабатывающем заводе и накопить опыт крупномасштабного производства и внедрения зеленого водорода. Это может сыграть важную роль в развитии водородной экономики в Германии и за ее пределами".



Мартин Нойберт, исполнительный вице-президент и генеральный директор компании Ørsted по морской ветроэнергетике, добавил: "Промышленность, такая как НПЗ, использует большое количество водорода в своих производственных процессах. Она по-прежнему будут нуждаться в водороде, но замена нынешнего водорода, полученного из ископаемого топлива, водородом, получаемым из возобновляемых источников энергии, может помочь этим отраслям значительно снизить выбросы CO2. Но сначала возобновляемый водород должен стать конкурентоспособным по стоимости с серым водородом, и для этого нам нужны проекты, подобные реализуемому с BP в Лингене, который продемонстрирует технологию электролиза в крупном масштабе и производство водорода с помощью электроэнергии от офшорных ветровых электростанций в реальной жизни".



Британский концерн сообщил, что стратегия bp – трансформация "международной нефтяной компании в интегрированную энергетическую компанию". Развитие бизнеса в области водородных технологий, а также CCUS (улавливание, использование и хранение углекислого газа), является неотъемлемой частью стратегии.



Помимо собственно производства экологически чистого водорода, bp и Ørsted в рамках проекта также намерены сосредоточиться на повышении эффективности процесса электролиза, включая оценку потенциального использования основных побочных продуктов, в первую очередь кислорода и низкопотенциального избыточного тепла.



