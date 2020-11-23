В АМКУ говорят, что БТА Банк хочет купить инвестор из Беларуси

По данным Антимонопольного комитета, 23 ноября он рассмотрит вопрос предоставления разрешения гражданину Беларуси на приобретение акций БТА Банка, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления банка. Об этом пишет Finbalance.

В АМКУ говорят, что БТА Банк хочет купить инвестор из Беларуси
Фото: stockworld.com.ua

Других подробностей АМКУ не уточняет.

Что известно о БТА Банке

«БТА Банк» основан в 1992 году. По данным НБУ, 100% акций украинского БТА Банка принадлежат одноименному казахскому банку, конечный бенефициар которого Ракишев Кенес.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Азербайджан готов поставлять в Европу собственный газАзербайджан готов поставлять в Европу собственный газ
Saudi Aramco решила разместить долларовые еврооблигацимSaudi Aramco решила разместить долларовые еврооблигацим
Объемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардовОбъемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардов
ЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — ReutersЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — Reuters
Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для УкраиныЛяшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Европейский инвестиционный банк поможет восстанавливать ДонбассЕвропейский инвестиционный банк поможет восстанавливать Донбасс
Eurofer хочет ужесточения мер против импорта сталиEurofer хочет ужесточения мер против импорта стали
Украинцам предлагают купить монету, якобы изготовленную Нацбанком. Это не такУкраинцам предлагают купить монету, якобы изготовленную Нацбанком. Это не так
Укрпочта готовится предоставлять банковские услуги 15 миллионам украинцевУкрпочта готовится предоставлять банковские услуги 15 миллионам украинцев
Частный инвестор хочет вложить 10 млн евро в литиевые месторождения УкраиныЧастный инвестор хочет вложить 10 млн евро в литиевые месторождения Украины
Минцифры хочет повысить долю IT-сектора в ВВП страны до 10%Минцифры хочет повысить долю IT-сектора в ВВП страны до 10%
АМКУ заявил о признаках монопольного положения "Нафтогаза" на рынке природного газаАМКУ заявил о признаках монопольного положения "Нафтогаза" на рынке природного газа
Госбанки в 2020 году увеличили портфель ОВГЗ до 354 миллиардовГосбанки в 2020 году увеличили портфель ОВГЗ до 354 миллиардов
Киберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банкаКиберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банка
Суд просят сменить главу правления и председателя набсовета ПриватбанкаСуд просят сменить главу правления и председателя набсовета Приватбанка
Последние новости
Подгружаем последние новости