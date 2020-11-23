В АМКУ говорят, что БТА Банк хочет купить инвестор из Беларуси

По данным Антимонопольного комитета, 23 ноября он рассмотрит вопрос предоставления разрешения гражданину Беларуси на приобретение акций БТА Банка, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления банка. Об этом пишет Finbalance.

Фото: stockworld.com.ua

Других подробностей АМКУ не уточняет.

Что известно о БТА Банке

«БТА Банк» основан в 1992 году. По данным НБУ, 100% акций украинского БТА Банка принадлежат одноименному казахскому банку, конечный бенефициар которого Ракишев Кенес.