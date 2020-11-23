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2020-11-23
НБУ ослабил курс гривны к доллару на десять копеек, к евро - на 19
К роSSийскому рублю гривна тоже немного подешевела.
Фото: пресс-служба НБУ
Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару и евро.
Об этом свидетельствуют данные регулятора.
К доллару гривна подешевела на 10 копеек - с 28,26 грн/$ до 28,36 грн/$.
Курс гривны к евро снизился на 19 копеек - с 33,44 грн/€ до 33,63 грн/€.
Относительно роSSийского рубля гривна тоже немного подешевела - с 3,70 грн за 10 руб. до 3,73 грн за 10 руб.
20 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,31 - 28,33 гривны.
Напомним, 29 октября курс гривны упал до почти трехлетнего минимума - до 28,44 грн за доллар в продаже и 28,43 грн в покупке.