НБУ ослабил курс гривны к доллару на десять копеек, к евро - на 19

К роSSийскому рублю гривна тоже немного подешевела.

НБУ ослабил курс гривны к доллару на десять копеек, к евро - на 19
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

К доллару гривна подешевела на 10 копеек - с 28,26 грн/$ до 28,36 грн/$.

Курс гривны к евро снизился на 19 копеек - с 33,44 грн/€ до 33,63 грн/€.

Относительно роSSийского рубля гривна тоже немного подешевела - с 3,70 грн за 10 руб. до 3,73 грн за 10 руб.

20 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,31 - 28,33 гривны.

Напомним, 29 октября курс гривны упал до почти трехлетнего минимума - до 28,44 грн за доллар в продаже и 28,43 грн в покупке.

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