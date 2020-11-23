Китайская Nanjing Iron & Steel построит в Индонезии коксохимический завод

Китайская металлургическая компания Nanjing Iron & Steel заявила о намерении построить в Индонезии коксохимический завод, чтобы обойти очень жесткие китайские экологические стандарты и снизить затраты на импорт австралийского угля, ввоз которого в Китай в настоящее время запрещен.



Предприятие планируется разместить в промышленной зоне Morowali Industrial Park на острове Сулавеси, где уже функционируют несколько заводов китайских компаний, в том числе, два предприятия по производству нержавеющей стали.



Мощность завода составит 2,6 млн т в год. Стоимость проекта оценивается в 383,5 млн долл. Доля Nanjing Iron & Steel составляет 78%, остальное приходится на партнеров — китайские компании Tsingshan Holding Group, Shanghai Decent Investment Group и ряд других.



Сырье для завода будет завозиться из Австралии. Индонезия является крупнейшим в мире экспортером угля, но коксующиеся марки в этой стране практически не добываются.



Проект должен быть утвержден правительствами обеих стран, и в этом заключается существенный риск. В Китае действуют антидемпинговые пошлины на австралийский кокс, которые могут быть распространены на индонезийское предприятие.



