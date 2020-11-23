Глава Moderna назвал стоимость вакцины против covid-19

Одна доза вакцины против коронавирусной инфекции covid-19 от американской биотехкомпании Moderna будет стоить от $25 до $37. Об этом рассказал руководитель компании Стефан Бансель, пишет Лига со ссылкой на Welt.

Глава Moderna назвал стоимость вакцины против covid-19
Фото: ukrinform.ua

Что известно о цене

«Это справедливая цена, если учесть, во сколько обходится системе здравоохранения тяжелое заболевание covid-19. Мы не заинтересованы в максимальной прибыли», – заверил он.

Бансель добавил, что сейчас компания ведет переговоры с Комиссией Европейского союза о поставке вакцины. Он ожидает, что до подписания контракта осталось всего несколько дней.

Отмечается, что Moderna планирует произвести 20 млн доз вакцины, часть из которых может быть доступна для использования в Европе уже до конца года.

Бансель также сказал, что рад за конкурентов BioNTech и Pfizer, которые уже начали подавать заявки на регистрацию вакцины. «Нам нужно много хороших вакцин, чтобы преодолеть эту пандемию», – подытожил руководитель Moderna.

Что известно о вакцинах

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего около 10 вакцин находятся на третьем этапе тестирования.

9 ноября компании Pfizer и BioNTech (с США и ФРГ соответственно) объявили о том, что их вакцина продемонстрировала эффективность более 90% на финальном этапе испытаний. После завершения третьего клинического этапа испытания производители заявили о ее успешности на 95%.

Вслед за вакциной от Pfizer и BioNTech американская компания Moderna заявила об успешности своей вакцины на 94,5%.

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