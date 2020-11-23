Новостей.COM ⇒
2020-11-23
В Фонд гарантирования вкладов в октябре поступило 261,39 миллиона
В октябре 2020 года на счета ликвидируемых банков Фондом, поступило 261,39 млн грн. Об этом
Фото: zn.ua
Кто получил больше
Топ-3 банков, в которые поступило больше всего средств от реализации имущества:
Источники поступления средств
В частности от:
- реализации активов ликвидируемых банков - 250,46 грн;
- погашение кредитов - 9,96 млн грн;
- аренды имущества - 0,97 млн грн.
Цифры 10 месяцев
Всего в течение января - октября 2020 года сумма средств, поступивших на счета неплатежеспособных банков, составила 4 209,91 млн грн.
Из них от:
- реализации активов - 3 932,53 млн грн;
- погашения кредитов - 258,03 млн грн;
- аренды имущества - 19,35 млн грн.
От погашения ценных бумаг в январе - октябре 2020 года средства не поступали.
Справочно
Средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков, находящихся в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».