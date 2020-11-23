Курс валют в Киеве: 23 ноября 2020 года

Курс валют в Киеве: 23 ноября 2020 года

Сегодня, 23 ноября 2020 года, курс доллара по версии НБУ – 28,36 гривен/доллар. 

Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 28,20 гривен за доллар, продажи – 28,48 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка – 28,21 гривен/доллар, продажа – 28,25 гривен/доллар.

Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 33,30 гривен за евро, продажи – 33,75 гривен за евро. Рыночный курс: покупка – 33,45 гривен/евро, продажа – 33,53 гривен/евро.

Средний курс покупки рубля в обменниках Киева составляет 3,43 гривен за 10 рублей, продажи – 3,75 гривен за 10 рублей. Рыночный курс: покупка – 3,63 гривен за 10 рублей, продажа – 3,67 гривен за 10 рублей.

Источник: minfin.com.ua

Фото: fdlx.com


Игорь Бровко, КиевВласть

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