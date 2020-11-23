Eurofer хочет ужесточения мер против импорта стали

Eurofer хочет ужесточения мер против импорта стали

Как сообщает Argus Media, Европейская стальная ассоциация Eurofer обратилась к Европейской Комиссии с просьбой продлить защитные квоты на импорт стали после июня 2021 года.

Ассоциация также просит инициировать "прозрачный обзор" мер, сказал партнер юридической фирмы Van Bael & Bellis Ю.Рудюк.
Ожидается, что вероятным результатом запроса будут менее строгие меры, чтобы избежать требований о компенсации от стран, затронутых квотами, в случае, если они действуют более трех лет.

Гарантии впервые были введены в 2018 году, после того как США вызвали волну протекционизма своими мерами по разделу 232. Но смена администрации США, которая должна произойти в январе, может привести к изменению позиции США, что может повлиять на решение комиссии.

"Если защитные меры ЕС будут отменены в конце июня 2021 года, несколько категорий товаров будут подвергаться более высокому риску из-за антидемпинговых и анти-субсидионных действий", - сказал Ю.Рудюк.

Одним из таких критических случаев является расследование демпинга и субсидирования турецкого горячекатаного рулона. Окончательное решение по антидемпинговому расследованию будет объявлено до 13 июля 2021 года, а временная мера будет действовать до 14 января.

МинПром по материалам МеталлТорг

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