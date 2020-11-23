G20 продлила «кредитные каникулы» бедным странам
«Большая двадцатка» (G20) на саммите под председательством Саудовской Аравии договорилась продлить заморозку задолженности беднейших стран. Долги будут заморожены до июня 2021 года. Об этом говорится в итоговой декларации лидеров G20, пишет РБК.
Причина продления каникул
Отсрочка обслуживания долгов связана с тем, что большинство стран не могут выполнить свои обязательства из-за сложной ситуации с covid-19. Страны G20 взяли на себя обязательства помочь наиболее пострадавшим от пандемии государствам.
«Мы продолжим прилагать усилия для защиты жизней и оказания им помощи… Необходимо скоординировать наши действия на глобальном уровне и действовать солидарно… Мы хотим привести мир к восстановлению после пандемии», — говорится в заявлении.
МВФ тоже списал долги
- 13 апреля МВФ решил освободить от уплаты по долгам в течение шести месяцев 25 беднейших стран мира.
- По словам директора МВФ Кристалины Георгиевой, гранты предоставят бедным и наиболее уязвимым странам-членам МВФ для выплат по их долгам перед фондом на начальном этапе в течение следующих шести месяцев.
- В МВФ надеются, что решение поможет этим странам направить больше средств на медицину и другие сферы для борьбы с коронавирусом.
Напомним?
В апреле министры финансов стран G20 договорились приостановить выплаты по обслуживанию долгов для беднейших стран. Планировалось, что заморозка выплат продлится до конца года, но с возможным продлением.