Металлургия Южной Кореи покажет худший результат за 4 года

Согласно данным ассоциации южнокорейских сталепроизводителей, за 9 месяцев года металлурги страны произвели 49,55 млн. тонн стали – на 7,5% меньше в годовом исчислении.



По итогам 2020 года металлургические предприятия Южной Кореи выплавят, согласно ожиданиям участников рынка, не более 67-68 млн. тонн стали, достигнув объёма менее 70 млн. тонн впервые с 2016 года (68,6 млн. тонн).



В числе причин – сокращение спроса со стороны ключевых потребителей: автомобиле- и судостроения, а также строительной отрасли.



Страна входит в шестёрку крупнейших сталепроизводителей мира. За 2019 год Южная Корея выплавила 71,41 млн. тонн стали – на 1,5% меньше год к году. За 2018 выплавка составила 72,46 млн. тонн, превысив показатели предыдущего года на 2%.