Мальта изменила условия выдачи «золотых паспортов»
Правительство Мальты объявило новые условия выдачи иностранцам гражданства в обмен на инвестиции. Претендентам предстоит провести как минимум год в статусе резидента и пройти тщательную проверку. Получить гражданство смогут не более 400 заявителей в год. Об этом пишет mind со ссылкой на The Bell.
Как получить «золотой паспорт»
Вопросами гражданства на Мальте теперь будет заниматься новая структура под названием Komunita Malta. Агентство, которое занималось программой индивидуальных инвесторов, прекратит свое существование в январе 2021 года.
По новым правилам, подать заявку на получение гражданства можно будет только после окончания 1-3 лет с момента получения статуса резидента.
Срок зависит от размера инвестиций. Претенденты на гражданство будут подвергаться «тщательной юридической проверке», срок которой не ограничен.
В течение пяти лет после получения гражданства Мальта будет проводить «постоянный мониторинг» относительно новых паспортов.
Мальта продолжит публиковать имена всех иностранцев, получивших гражданство в обмен на инвестиции, а также начнет обнародовать имена тех, чье гражданство отзовут.
Сколько нужно инвестировать, чтобы получить гражданство, в сообщении не уточняется.
Предыстория
В сентябре правительство Мальты отмечало, что минимальная сумма инвестиций по новым условиям составит 600 000 евро, при таких вложениях можно подать на гражданство через три года после получения вида на жительство.
С ноября на Кипре прекратила действовать программа, по которой иностранцы могли получить гражданство в обмен на инвестиции. Она существовала с 2013 года и принесла стране около 8 млрд евро инвестиций. В обмен власти Кипра выдала около 4000 «золотых паспортов».
Решение было принято после расследования телеканала Al Jazeera о причастности официальных лиц к нарушениям при предоставлении гражданства.
ЕС хочет начать расследование в отношении выдачи Мальтой «золотых паспортов», при этом большинство не совсем законно выданных паспортов касались россиян.