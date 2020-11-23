Мальта изменила условия выдачи «золотых паспортов»

Правительство Мальты объявило новые условия выдачи иностранцам гражданства в обмен на инвестиции. Претендентам предстоит провести как минимум год в статусе резидента и пройти тщательную проверку. Получить гражданство смогут не более 400 заявителей в год. Об этом пишет mind со ссылкой на The Bell.

Мальта изменила условия выдачи «золотых паспортов»
Фото: capitalin.org

Как получить «золотой паспорт»

Вопросами гражданства на Мальте теперь будет заниматься новая структура под названием Komunita Malta. Агентство, которое занималось программой индивидуальных инвесторов, прекратит свое существование в январе 2021 года.

По новым правилам, подать заявку на получение гражданства можно будет только после окончания 1-3 лет с момента получения статуса резидента.

Срок зависит от размера инвестиций. Претенденты на гражданство будут подвергаться «тщательной юридической проверке», срок которой не ограничен.

В течение пяти лет после получения гражданства Мальта будет проводить «постоянный мониторинг» относительно новых паспортов.

Мальта продолжит публиковать имена всех иностранцев, получивших гражданство в обмен на инвестиции, а также начнет обнародовать имена тех, чье гражданство отзовут.

Сколько нужно инвестировать, чтобы получить гражданство, в сообщении не уточняется.

Предыстория

В сентябре правительство Мальты отмечало, что минимальная сумма инвестиций по новым условиям составит 600 000 евро, при таких вложениях можно подать на гражданство через три года после получения вида на жительство.

С ноября на Кипре прекратила действовать программа, по которой иностранцы могли получить гражданство в обмен на инвестиции. Она существовала с 2013 года и принесла стране около 8 млрд евро инвестиций. В обмен власти Кипра выдала около 4000 «золотых паспортов».

Решение было принято после расследования телеканала Al Jazeera о причастности официальных лиц к нарушениям при предоставлении гражданства.

ЕС хочет начать расследование в отношении выдачи Мальтой «золотых паспортов», при этом большинство не совсем законно выданных паспортов касались россиян.

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