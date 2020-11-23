Какие страны самые привлекательные для высококвалифицированных специалистов. Рейтинг

Швейцарская бизнес-школа IMD ежегодно составляет рейтинг самых привлекательных стран для высококвалифицированных специалистов под названием World Talent Ranking. Читайте, какие страны в него вошли в 2020 году.

Какие страны самые привлекательные для высококвалифицированных специалистов. Рейтинг
Фото: mojaedukacja.com

Рейтинг стран

  • Швейцария
  • Дания
  • Люксембург
  • Исландия
  • Швеция
  • Австрия
  • Норвегия
  • Канада
  • Сингапур
  • Нидерланды

Как оценивали страны

Аналитики опросили 6000 экспертов из 63 стран мира. Каждую страну оценивали по таким параметрам:

  • вложения в местную рабочую силу и образование;
  • уровень жизни;
  • привлекательность места для профессионалов из-за рубежа;
  • уровень квалификации местных специалистов.

Примечательно, что среди стран СНГ Украина в списке занимает самую высокую — 42-ю позицию. Чуть ниже расположился Казахстан (44). А вот РоSSия за год потеряла семь позиций, опустившись до 54 строчки.

Наименее привлекательные страны

В топ-5 стран, которые меньше всего привлекают высококвалифицированных работников, вошли Монголия, Индия, Словакия, Венесуэла и Бразилия.

Ранее сообщалось

  • Средняя годовая зарплата IT- специалистов всех стран мира составляет около $ 54,5 тысячи. Средняя годовая зарплата американских IT-специалистов является самой высокой в мире и составляет более $109 тыс.
  • Украинские IT-специалисты за год в среднем зарабатывают $43,6 тысячи — на $10,9 тысячи меньше средней мировой зарплату.

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