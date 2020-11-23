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2020-11-23
Какие страны самые привлекательные для высококвалифицированных специалистов. Рейтинг
Швейцарская бизнес-школа IMD ежегодно составляет рейтинг самых привлекательных стран для высококвалифицированных специалистов под названием World Talent Ranking. Читайте, какие страны в него вошли в 2020 году.
Фото: mojaedukacja.com
Рейтинг стран
- Швейцария
- Дания
- Люксембург
- Исландия
- Швеция
- Австрия
- Норвегия
- Канада
- Сингапур
- Нидерланды
Как оценивали страны
Аналитики опросили 6000 экспертов из 63 стран мира. Каждую страну оценивали по таким параметрам:
- вложения в местную рабочую силу и образование;
- уровень жизни;
- привлекательность места для профессионалов из-за рубежа;
- уровень квалификации местных специалистов.
Примечательно, что среди стран СНГ Украина в списке занимает самую высокую — 42-ю позицию. Чуть ниже расположился Казахстан (44). А вот РоSSия за год потеряла семь позиций, опустившись до 54 строчки.
Наименее привлекательные страны
В топ-5 стран, которые меньше всего привлекают высококвалифицированных работников, вошли Монголия, Индия, Словакия, Венесуэла и Бразилия.
Ранее сообщалось
- Средняя годовая зарплата IT- специалистов всех стран мира составляет около $ 54,5 тысячи. Средняя годовая зарплата американских IT-специалистов является самой высокой в мире и составляет более $109 тыс.
- Украинские IT-специалисты за год в среднем зарабатывают $43,6 тысячи — на $10,9 тысячи меньше средней мировой зарплату.