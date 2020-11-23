Какие страны самые привлекательные для высококвалифицированных специалистов. Рейтинг

Швейцарская бизнес-школа IMD ежегодно составляет рейтинг самых привлекательных стран для высококвалифицированных специалистов под названием World Talent Ranking. Читайте, какие страны в него вошли в 2020 году.

Фото: mojaedukacja.com

Рейтинг стран

Швейцария

Дания

Люксембург

Исландия

Швеция

Австрия

Норвегия

Канада

Сингапур

Нидерланды

Как оценивали страны

Аналитики опросили 6000 экспертов из 63 стран мира. Каждую страну оценивали по таким параметрам:

вложения в местную рабочую силу и образование;

уровень жизни;

привлекательность места для профессионалов из-за рубежа;

уровень квалификации местных специалистов.

Примечательно, что среди стран СНГ Украина в списке занимает самую высокую — 42-ю позицию. Чуть ниже расположился Казахстан (44). А вот РоSSия за год потеряла семь позиций, опустившись до 54 строчки.

Наименее привлекательные страны

В топ-5 стран, которые меньше всего привлекают высококвалифицированных работников, вошли Монголия, Индия, Словакия, Венесуэла и Бразилия .

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