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2020-11-23
78% доходов госбюджета-2021 составят налоги от труда и покупок украинцев (исследование)
78% плановых доходов расширенного госбюджета Украины в 2021 году будут составлять налоги от покупок и трудовой деятельности украинцев. Об этом говорится в исследовании CASE Ukraine, опубликованном на странице «Цена государства» в фейсбуке.
Фото: zik.ua
Структура доходов бюджета
- 40% всех доходов бюджета (667,9 млрд грн) – налоги, которые украинцы заплатят в ходе трудовой деятельности.
- 20,4% доходов бюджета (350,7 млрд грн) составит НДФЛ, а 16,7% (286,6 млрд грн) – ЕСВ.
- 38% доходов бюджета (647 млрд грн) – налоги, которые оплатят при покупке товаров.
- 27% доходов (463 млрд грн) даст НДС, а 9% (153,9 млрд грн) – акцизный сбор.
Всего 6,7% доходов в бюджет принесет налог на прибыль предприятий. Неналоговые поступления составят 10% доходов.
В бюджете 2020 года часть доходов, состоящих из налогов населения, составляла 73%.
«Под доходами расширенного бюджета мы понимаем доходы сведенного бюджета и поступления от платы единого социального взноса», – сказано в комментарии к исследованию.
Ранее сообщалось
- 5 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за проект госбюджета на 2021 год. Утвердить его в целом по регламенту должны до 1 декабря. Однако сделать этого не успеют.