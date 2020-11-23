78% доходов госбюджета-2021 составят налоги от труда и покупок украинцев (исследование)

78% плановых доходов расширенного госбюджета Украины в 2021 году будут составлять налоги от покупок и трудовой деятельности украинцев. Об этом говорится в исследовании CASE Ukraine, опубликованном на странице «Цена государства» в фейсбуке.

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Структура доходов бюджета

40% всех доходов бюджета (667,9 млрд грн) – налоги, которые украинцы заплатят в ходе трудовой деятельности.

20,4% доходов бюджета (350,7 млрд грн) составит НДФЛ, а 16,7% (286,6 млрд грн) – ЕСВ.

38% доходов бюджета (647 млрд грн) – налоги, которые оплатят при покупке товаров.

27% доходов (463 млрд грн) даст НДС, а 9% (153,9 млрд грн) – акцизный сбор.

Всего 6,7% доходов в бюджет принесет налог на прибыль предприятий. Неналоговые поступления составят 10% доходов.

В бюджете 2020 года часть доходов, состоящих из налогов населения, составляла 73%.

«Под доходами расширенного бюджета мы понимаем доходы сведенного бюджета и поступления от платы единого социального взноса», – сказано в комментарии к исследованию.

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