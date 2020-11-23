Китай может стать лидером в переработке нефти

Китай может стать лидером в переработке нефти

Китай увеличивает мощности по переработке нефти и может уже в следующем году сменить США в качестве лидера на этом рынке. Америка была лидером по переработке нефти с начала нефтяной эры в середине XIX века, но Китай свергнет США уже в следующем году, сообщает Bloomberg.

Смена лидера на рынке по переработке нефти может произойти в том числе из-за того, что в Китае в настоящее время строятся по меньшей мере четыре новых нефтеперерабатывающих завода, в то время как в США такие предприятия закрываются (например, завод Convent в Луизиане, принадлежащий Shell, третьей по величине нефтяной компании в мире).

Как отмечает Bloomberg, в 1967 году, когда был открыт Convent, перерабатывающие мощности США в 35 раз превышали китайские.

По данным агентства, суммарная мощность новых китайских предприятий составит 1,2 млн барр. в сутки, что эквивалентно нефтепереработке всей Великобритании. При этом из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, мировой спрос на топливо снизился, из-за чего добычу и переработку нефти тоже пришлось уменьшить. Нефтепереработка сократилась на рекордные 1,7 млн барр. в сутки, и больше половины пришлось на предприятия в США.

Помимо этого, как отмечает агентство, кризис ускорил и изменения в потреблении нефти. В Китае и других частях Азии растет спрос на пластик и нефть. Там экономика быстро восстанавливается после пандемии коронавируса в отличие от Европы и США, где пандемия не утихает и кризис имеет куда более глубокий характер.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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