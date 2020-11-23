Гонконг начнет платить людям с положительным тестом на covid-19 по $645

Администрация Гонконга будет выплачивать людям с положительным тестом на коронавирус по 5000 гонконгских долларов ($645).

Гонконг начнет платить людям с положительным тестом на covid-19 по $645
Фото: mind.ua

Администрация Гонконга будет выплачивать людям с положительным тестом на коронавирус по 5000 гонконгских долларов ($645). Об этом заявила секретарь по вопросам продовольствия и здоровья города София Чан, пишет Forbes.

Как и кому будут платить

Деньги будут выделять один раз. Так власти города хотят бороться с опасениями людей, которые избегают тестов, потому что боятся оказаться в изоляции и потерять доходы, утверждает RTHK.

Детали и подробности схемы поддержки должно представить бюро труда и социального обеспечения Гонконга.

В ближайшие недели власти откроют еще пять центров тестирования в разных районах города — вдобавок к существующим четырем.

Пандемия

Город два дня назад объявил о введении новых ограничений из-за роста заболеваемости. В субботу Гонконг отчитался о 43 новых случаях заражения — максимум за три месяца. Причем у 13 инфицированных на территории города не удалось установить источник заражения.

На две недели отложено возобновление свободного, без требований карантина по прибытии, сообщения с Сингапуром.

В воскресенье, 22 ноября, администрация Гонконга впервые воспользовалась правом заставить людей сделать тесты на коронавирус, добавила RTHK. Согласно распоряжению властей, провериться на заболевание должны будут все, кто за последний месяц бывал хотя бы в одном из 14 клубов, которые связали со вспышкой заболеваемости. Заведения закрыли на пять дней до 26 ноября. По данным RTHK, с этим кластером связаны как минимум 32 случая заражения.

В Гонконге с начала пандемии коронавируса выявлено в общей сложности 5560 случаев заражения, скончались 108 человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Чем особенный Гонконг

Гонконг — особый административный район Китая, один из финансовых центров мира, бывшая британская колония. После окончания Второй мировой войны Гонконг принадлежал Великобритании, но в 1984 году Лондон обязался передать Гонконг Пекин при условии, что остров сохранит экономическую независимость и капиталистический строй. В 1997 году Китай получил суверенитет над Гонконгом, с тех пор они существуют по формуле «одна страна — две системы».

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