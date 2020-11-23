Гонконг начнет платить людям с положительным тестом на covid-19 по $645

Деньги будут выделять один раз. Так власти города хотят бороться с опасениями людей, которые избегают тестов, потому что боятся оказаться в изоляции и потерять доходы, утверждает RTHK.

Детали и подробности схемы поддержки должно представить бюро труда и социального обеспечения Гонконга.

В ближайшие недели власти откроют еще пять центров тестирования в разных районах города — вдобавок к существующим четырем.

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