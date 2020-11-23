Sierra Metals нарастит мощности рудника в Перу

Американская компания Sierra Metals подготовила предварительную оценку плана расширения производительности полиметаллического рудника Yauricocha в Перу.



В соответствии с этим планом ежедневную переработку руды планируется увеличить от 3,15 тыс. т в настоящее время до 5,5 тыс. т в 2024 г. Но уже в 2021 г. компания собирается выйти на уровень 3,6 тыс. т в год.



Рудник Yauricocha в центральной части Перу разрабатывается с 1948 г. После расширения он проработает еще 12 лет. Объем производства при этом оценивается в 20,5 тыс. т цинка, 15,8 тыс. т меди и 6,3 тыс. т свинца в год. На предприятии также получают в качестве побочных продуктов серебро и золото.



