В Moderna назвали стоимость вакцины от COVID-19

Компания планирует до конца года произвести 20 миллионов доз вакцины.

В Moderna назвали стоимость вакцины от COVID-19
Стефан Бансель
Фото: welt.de

Американская компания Moderna оценила стоимость одной дозы вакцины от коронавируса, эффективность которой на третьей стадии испытаний составила 94,5%, в сумму от 25 до 37 долларов (709-1050 гривен).

Об этом пишет Die Welt со ссылкой на генерального директора Moderna Стефана Банселя.

"Это справедливая цена, если учесть, сколько стоит системе здравоохранения лечение человека, серьезно больного #Covid-19#. Мы не заинтересованы в максимальном прибыли", - сказал Бансель.

По его словам, сейчас компания ведет переговоры с Еврокомиссией о поставках вакцины, которые уже близки к завершению. Задержку вызвал вопрос о стоимости препарата.

Руководитель Moderna добавил, что компания планирует до конца года выработать 20 миллионов доз вакцины. "Небольшая часть" также будет доступна в Европе в этом году.

Ранее немецкая компания BioNTech и американская Pfizer объявили, что эффективность их вакцины от COVID-19 превышает 90% среди тех, кто не болел им раньше. Стоимость этой вакцины обойдется для Европы по 15,5 евро за дозу.

Напомним, 18 ноября COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 4 миллионов человек.

Дополнительные вакцины, которые сможет закупить Украины, будут стоить около 7 долларов. Курс вакцинации от коронавируса, состоящий из двух доз, будет стоить около 14 долларов. Это почти 400 гривен.

Украина получит вакцину от коронавируса несколькими партиями. Первый транш средства будет состоять из 1,2 млн доз.

Украина рассчитывает получить вакцину против коронавируса во втором квартале 2021 года.

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