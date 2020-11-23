В Одессе работники рынка "7-й километр" устроили протест из-за карантина выходного дня

Председатель профсоюзов призвала к бессрочной голодовке.

В Одессе работники рынка "7-й километр" устроили протест из-за карантина выходного дня
Фото: скріншот

В Одессе работники рынка "7-й километр" устроили акцию протеста из-за карантина выходного дня. Предприниматели требовали приезда местной власти и перекрыли дорогу.

Они также обратились к центральной власти с просьбой не уничтожать малый и средний бизнес, пишет "5 канал".

Руководитель профсоюзов призвала устроить бессрочную голодовку.

"Если власть захочет отправить их в локдаун, то взамен предприниматели должны получить по 500 евро, как это практикуют в Италии", - убеждает председатель Всеукраинского профсоюза "Еднисть" Ольга Костенко.

12 ноября Одесская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отказалась утверждать дополнительные ограничения, предусмотренные карантином выходного дня. Однако уже 20 ноября город решил выполнять решение правительства. Напомним, что 11 ноября правительство ввело карантин выходного дня, во время которого работать можно только продуктовым магазинам, аптекам и СТО. Рестораны могут работать на доставку и на вынос. Такие меры будут действовать как минимум до конца месяца.

Если карантин выходного дня не даст ожидаемых результатов - выхода на плато по заболеваемости не более 12-15 тысяч в сутки, Кабмин не исключает введение локдауна.

Премьер Денис Шмыгаль заверил, что никакой даты по введению более жесткого карантина в Украине нет. Это план Б на случай, если не сработает карантин выходного дня.

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