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2020-11-23
Фонд гарантирования временно приостановил личный прием граждан
Фонд гарантирования вкладов физических лиц в связи с карантином временно прекратил прием граждан. Об этом говорится в
Фото: ukrinform.ua
«В связи с установлением карантина на территории Украины, связанного с распространением коронавирусной болезни, личный прием граждан в Фонде гарантирования, в том числе личный прием граждан по вопросам ликвидации банков, процедура ликвидации которых осуществляется непосредственно фондом, временно осуществляться не будет», — говорится в сообщении Фонда.
Как обратиться в Фонд
В Фонд можно направить письменное обращение почтой по адресу: ул. Сечевых Стрельцов, 17, г… Киев, 04053, электронной почте: fgvfo@fg.gov.ua или по телефонам «Горячей линии» Фонда:
- 0-800-308-108 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины),
- (044) 333-36-55 (согласно тарифам оператора связи).