Фонд гарантирования временно приостановил личный прием граждан

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в связи с карантином временно прекратил прием граждан. Об этом говорится в сообщении на сайте ФГВФЛ.

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«В связи с установлением карантина на территории Украины, связанного с распространением коронавирусной болезни, личный прием граждан в Фонде гарантирования, в том числе личный прием граждан по вопросам ликвидации банков, процедура ликвидации которых осуществляется непосредственно фондом, временно осуществляться не будет», — говорится в сообщении Фонда.

Как обратиться в Фонд

В Фонд можно направить письменное обращение почтой по адресу: ул. Сечевых Стрельцов, 17, г… Киев , 04053, электронной почте: fgvfo@fg.gov.ua или по телефонам «Горячей линии» Фонда: