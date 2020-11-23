Карантин выходного дня. Объем транзакций через POS-терминалы существенно сократился

Во время первых «карантинных» выходных объем операций через банковские POS-терминалы уменьшился. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Карантин выходного дня. Объем транзакций через POS-терминалы существенно сократился
Фото: interfax.com.ua

В каких банках сократился объем операций

Банки сообщают о разных уровнях сокращения в транзакциях.

В Приватбанке сообщили, что по сравнению с 6 ноября количество операций через терминалы уменьшилась на 11%. В банке отметили, что за 9-12 ноября провели на 37% больше операций, чем на предыдущей неделе. Средняя сумма транзакции осталась неизменной.

В банке Пивденный сообщили о сокращении операций через POS-терминалы на 24,5%, оборота — более 55%. В будние дни активность и сумма транзакций не изменились. С 9 по 15 ноября 76% операций проводились в будние дни.

Укрэксимбанк рассказал о сокращении недельных операций на 13% против позапрошлой недели.

О наибольшем сокращении объема и количества операций сообщил Райффайзен Банк Аваль: 14 ноября объемы сократились на 30,6% к 7 ноября, а 15 ноября — на 46,9% к 8 ноября. На 90% сократились объемы операций в торговле, как отметили в банке.

Как прокомментировали в процессинговом центре

В украинском процессинговом центре рассказали, что по сравнению с выходными 7-8 ноября, в «карантинные» выходные количество операций через терминалы сократилось на 27%, оборот — на 45%, а средний чек — на 25% и составил 224 грн.

В то же время в будние дни центр зафиксировал рост в 6% в количестве операций.

Ранее сообщалось

  • Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство «готово подставить плечо», чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина.
  • В частности, речь идет о компенсации части зарплат работников в связи с простоем производства. Благодаря этой программе весной-летом удалось сохранить более 450 тыс. рабочих мест, напомнил премьер.
  • Также вернут выплаты на детей для семей предпринимателей, которые действовали весной этого года.
  • В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что жесткий локдаун и закрытия большинства бизнесов на выходные принесут больше вреда, чем пользы.

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