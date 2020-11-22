В Ровенской области разоблачили хищение 1,5 млн грн на ремонте моста

В Ровенской области подрядчику сообщили о подозрении в хищении 1,5 миллиона гривен на ремонте моста.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований МВД .

Преступную «схему» по разворовыванию и легализации средств и лиц, причастных к ее организации, разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Ровенской области, следователи следственного управления областной полиции совместно с Ровенской областной прокуратурой.

"По заказу областной Службы автомобильных дорог подрядчик проводил текущий ремонт моста на участке автомобильной дороги. Чтобы завладеть средствами государственного бюджета, директор и участник общества внесли в официальные документы перечень работ по объекту, которые не были выполнены", - говорится в сообщении.

Полученные на счета общества средства злоумышленники впоследствии легализовали путем их перечисления на карточные счета подконтрольных лиц и через проведение бестоварных операций.

На основании собранных доказательств причастности злоумышленникам - директору и участнику общества-подрядчика - было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила хищение миллионов бюджетных средств, выделенных одному из медицинских учреждений Черкасского горсовета на борьбу с коронавирусом.