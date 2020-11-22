В Великобритании растут продажи виниловых пластинок и кассет, а продажи компакт-дисков снижаются

В Великобритании растут продажи виниловых пластинок и кассет, а продажи компакт-дисков снижаются

Как сообщает британское издание The Guardian, продажи виниловых пластинок в стране достигли 30-летнего пика. Стриминговые аудиосервисы и «цифра» во всём её многообразии не добавляют людям уверенности в период пандемии, тогда как «тёплый ламповый» звук и возможность подержать в руках конверт и пластинку становятся отдушиной. Продажи аудиокассет также растут. Аналоговый звук резко возвращает себе популярность.

В этом году, продолжает источник, продажи виниловых пластинок выросли почти на 10 % и движутся к преодолению отметки в 100 миллионов фунтов стерлингов к концу 2020 года ($132 млн). В 2019 году продажи пластинок составили 4,3 млн единиц, что означает ещё больший объём продаж в 2020 году. Тем самым 2020 год станет для «винила» лучшим годом продаж, начиная с 1990 года.

Аудиокассеты также переживают возрождение. В 2020 году продажи записей на кассетах выросли на 85 %. В то же время продажи записей на компакт-дисках продолжают снижаться и движутся к своему худшему с 1987 года результату.

В Великобритании растут продажи виниловых пластинок и кассет, а продажи компакт-дисков снижаются

Следует сказать, что современные проигрыватели пластинок отличаются от тех, которые выпускались тридцать и более лет назад. Изменилась элементная база, появились новые интерфейсы. В частности, новые проигрыватели обзавелись беспроводным подключением и USB-портами. И, кстати, статистика показывает, что виниловыми пластинками интересуется чаще молодые люди. Так что в возрождении винила ведущую роль играет не ностальгия, а что-то другое. Быть может, это желание погрузиться в легендарный золотой век винила, который закончился задолго до твоего появления? Кто знает…


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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