«Черная пятница» переносится. Украинские ТРЦ смещают сроки проведения из-за карантина

Украинская торгово-развлекательные центры (ТРЦ) переносят сроки проведения «черной пятницы» на будние дни с 23 до 27 ноября из-за ограничений карантина выходного дня, тогда как другие сократили до одного дня. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Фото: glavcom.ua

«Из-за введения карантина выходного дня торговым центрам пришлось быстро реагировать и менять стратегию проведения „черной пятницы“, которую в этом году планировали проводить у нас три дня — в пятницу, субботу, воскресенье», — рассказала PR-директор столичного ТРЦ Gulliver Татьяна Атаджанова.

Так, «черная пятница» будет действовать в ТРЦ Gulliver в период с 23 по 27 ноября. Кроме того, в будние дни продлено время работы центра на один час — до 23:00, рассматривают дополнительное продление рабочего времени.

«По просьбе наших арендаторов мы планируем продлить часы работы ТРЦ на „черную пятницу“. Пока рассматриваем два дня на следующей неделе — четверг и пятницу», — уточнила генеральный директор МФК Gulliver Ирина Круппа.

Согласно сообщениям на официальных страницах в Facebook, столичные ТРЦ «Проспект» и «РайON» также изменили традиционные сроки проведения «черной пятницы» — скидки стартовали в объектах с 17 ноября. Время работы ТРЦ также был продлен на один час.

«Черная пятница» в ТЦ «Эпицентр» и в интернет-магазине epicentrk.ua начнется 23 ноября и продлится до 30 ноября, сообщается на сайте компании.

В то же время ряд ТРЦ не планируют продолжать «черную пятницу» на будние дни.

«Черную пятницу» будем проводить 27 ноября по 23:00 ", — сообщила коммерческий директор ТРЦ Ocean Plaza Дарья Завадская.

Кроме того, «черную пятницу» 27 ноября проведет ТРЦ Dream Town, рассказал директор ТРЦ Dream Town Роман Емец.

В этот день событие состоится в ТРЦ Sky Mall, где в пятницу 27 ноября планирует «работать до последнего клиента», уточняется в Facebook.

При этом различные ритейлеры в ТРЦ Lavina Mall и Blockbuster Mall установили скидки до «черной пятницы» в период с 23 по 31 ноября, следует из объявлений на сайтах ТРЦ.

Напомним

Кабмин ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности с 00:00 субботы до 00:00 понедельника с 14 до 30 ноября.