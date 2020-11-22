Укрпочта готовится предоставлять банковские услуги 15 миллионам украинцев

Около 47% населения Украины, 15 млн украинцев, находятся вне поля зрения банков. Они не имеют банковских счетов и не пользуются финансовыми продуктами. Укрпочта хочет изменить такую ситуацию. Об этом заявил заместитель генерального директора по развитию финансового бизнеса Укрпочты Дмитрий Полищук во время практической бизнес-конференции FinRetail 2020.

Укрпочта готовится предоставлять банковские услуги 15 миллионам украинцев

Забытые банками

Инфраструктура, которая должна способствовать проникновению финуслуг среди населения, постоянно сокращается. Как заметил Дмитрий Полищук, за последнее время количество банковских отделений уменьшилось приблизительно на 40%. Банки выходят из населенных пунктов, где проживает меньше 20 тыс. человек. Таких в Украине около 27 тыс.

Чтобы добраться до ближайшего банковского отделения, людям нужно проехать от 5 до 20 км.

«В то время как банки и финкомпании внедряют новые, более продвинутые и качественные решения, более 15 млн населения просто забыты. В ближайшие годы эта цифра будет только увеличиваться», – акцентирует внимание Дмитрий Полищук.

Он уверяет, что инфраструктура, которая есть в распоряжении Укрпочты, позволяет работать со всеми населенными пунктами и предоставлять достаточно качественные финансовые услуги.

Устаревшая платежная система и услуги через «тетрадь»

Чтобы увеличить конкурентоспособность и сделать Укрпочту полноценным игроком на рынке, компании нужно решить ряд наболевших вопросов.

Первый – это устаревшая платежная система, которая является закрытой и не дает возможности интегрироваться с другими участниками рынка. Соответственно, взаимодействие и реализация совместных проектов, денежных переводов и платежей просто невозможны.

Второй – автоматизация отделений. У Укрпочты остаются еще 6 тыс. неавтоматизированных отделений, все финуслуги предоставляются здесь вручную, через «тетрадь».

«Мы уже переписываем инфраструктуру и ядро предоставления финуслуг, фактически идет централизация. Планируем закончить ее до конца квартала и до середины следующего года выстроить нормальные процессы, которые будут соответствовать сегодняшним реалиям», – поделился планами Дмитрий Полищук.

Он также сообщил, что в рамках этого проекта будет регистрироваться международная платежная система. Она будет открытой и позволит реализовывать совместные проекты в рамках е-коммерции и т. п.

Что хочет делать Укрпочта

По словам заместителя генерального директора, во многих населенных пунктах Укрпочта — единственное учреждение, которое может принять оплату за коммунальные услуги, выдать пенсию, социальную помощь, выполнить международный перевод и т. п.

С принятием законопроекта 2788, Укрпочта стала «почтовым банком», а также может открывать текущие карточные счета и оформлять клиентам депозиты.

«Мы не претендуем на рынок кредитования, на сложные банковские услуги. Наша задача – донести до населения, которое проживает в небольших населенных пунктах, самые базовые вещи», – говорит спикер конференции.

Как он утверждает, это, во-первых, поможет снизить стоимость услуг для населения. Во-вторых, даст возможность предоставить банкам и финансовым учреждениям инфраструктуру для доступа к клиентам. Таким образом, они смогут предоставлять финансовые услуги, которые не покрывает Укрпочта, например, кредитование.

Выиграют все

Государство. Почти 40% всех пенсионеров получают выплаты через Укрпочту. Это обходится государству около 2,2 млрд в год. Если Укрпочта сможет открывать текущие счета, это позволит минимизировать затраты на доставку пенсий и соцвыплат.

Клиенты. Доступ к качественным финансовым услугам.

Потребители смогут:

  • экономить на оплате коммуналки за счет более низких тарифов Укрпочты;
  • экономить на товарах, которые продает Укрпочта;
  • зарабатывать на депозитах;
  • надежно сохранять деньги на депозитных счетах;
  • экономить время: оплаты и расчеты в почтовом банке за считанные минуты;
  • открывать и погашать кредиты;
  • покупать и продавать товары онлайн;
  • сохранить отделение Укрпочты в своем населенном пункте.

Банки и финучреждения. Доступ к 15 млн новых клиентов.

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