Укрпочта готовится предоставлять банковские услуги 15 миллионам украинцев

Около 47% населения Украины, 15 млн украинцев, находятся вне поля зрения банков. Они не имеют банковских счетов и не пользуются финансовыми продуктами. Укрпочта хочет изменить такую ситуацию. Об этом заявил заместитель генерального директора по развитию финансового бизнеса Укрпочты Дмитрий Полищук во время практической бизнес-конференции FinRetail 2020.

Забытые банками

Инфраструктура, которая должна способствовать проникновению финуслуг среди населения, постоянно сокращается. Как заметил Дмитрий Полищук, за последнее время количество банковских отделений уменьшилось приблизительно на 40%. Банки выходят из населенных пунктов, где проживает меньше 20 тыс. человек. Таких в Украине около 27 тыс.

Чтобы добраться до ближайшего банковского отделения, людям нужно проехать от 5 до 20 км.

«В то время как банки и финкомпании внедряют новые, более продвинутые и качественные решения, более 15 млн населения просто забыты. В ближайшие годы эта цифра будет только увеличиваться», – акцентирует внимание Дмитрий Полищук.

Он уверяет, что инфраструктура, которая есть в распоряжении Укрпочты, позволяет работать со всеми населенными пунктами и предоставлять достаточно качественные финансовые услуги.

Устаревшая платежная система и услуги через «тетрадь»

Чтобы увеличить конкурентоспособность и сделать Укрпочту полноценным игроком на рынке, компании нужно решить ряд наболевших вопросов.

Первый – это устаревшая платежная система, которая является закрытой и не дает возможности интегрироваться с другими участниками рынка. Соответственно, взаимодействие и реализация совместных проектов, денежных переводов и платежей просто невозможны.

Второй – автоматизация отделений. У Укрпочты остаются еще 6 тыс. неавтоматизированных отделений, все финуслуги предоставляются здесь вручную, через «тетрадь».

«Мы уже переписываем инфраструктуру и ядро предоставления финуслуг, фактически идет централизация. Планируем закончить ее до конца квартала и до середины следующего года выстроить нормальные процессы, которые будут соответствовать сегодняшним реалиям», – поделился планами Дмитрий Полищук.

Он также сообщил, что в рамках этого проекта будет регистрироваться международная платежная система. Она будет открытой и позволит реализовывать совместные проекты в рамках е-коммерции и т. п.

Что хочет делать Укрпочта

По словам заместителя генерального директора, во многих населенных пунктах Укрпочта — единственное учреждение, которое может принять оплату за коммунальные услуги, выдать пенсию, социальную помощь, выполнить международный перевод и т. п.

С принятием законопроекта 2788, Укрпочта стала «почтовым банком», а также может открывать текущие карточные счета и оформлять клиентам депозиты.

«Мы не претендуем на рынок кредитования, на сложные банковские услуги. Наша задача – донести до населения, которое проживает в небольших населенных пунктах, самые базовые вещи», – говорит спикер конференции.

Как он утверждает, это, во-первых, поможет снизить стоимость услуг для населения. Во-вторых, даст возможность предоставить банкам и финансовым учреждениям инфраструктуру для доступа к клиентам. Таким образом, они смогут предоставлять финансовые услуги, которые не покрывает Укрпочта, например, кредитование.

Выиграют все

Государство. Почти 40% всех пенсионеров получают выплаты через Укрпочту. Это обходится государству около 2,2 млрд в год. Если Укрпочта сможет открывать текущие счета, это позволит минимизировать затраты на доставку пенсий и соцвыплат.

Клиенты. Доступ к качественным финансовым услугам.

Потребители смогут:

экономить на оплате коммуналки за счет более низких тарифов Укрпочты;

экономить на товарах, которые продает Укрпочта;

зарабатывать на депозитах;

надежно сохранять деньги на депозитных счетах;

экономить время: оплаты и расчеты в почтовом банке за считанные минуты;

открывать и погашать кредиты;

покупать и продавать товары онлайн;

сохранить отделение Укрпочты в своем населенном пункте.

Банки и финучреждения. Доступ к 15 млн новых клиентов.