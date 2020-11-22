Укрпочта готовится предоставлять банковские услуги 15 миллионам украинцев
Около 47% населения Украины, 15 млн украинцев, находятся вне поля зрения банков. Они не имеют банковских счетов и не пользуются финансовыми продуктами. Укрпочта хочет изменить такую ситуацию. Об этом заявил заместитель генерального директора по развитию финансового бизнеса Укрпочты Дмитрий Полищук во время практической бизнес-конференции FinRetail 2020.
Забытые банками
Инфраструктура, которая должна способствовать проникновению финуслуг среди населения, постоянно сокращается. Как заметил Дмитрий Полищук, за последнее время количество банковских отделений уменьшилось приблизительно на 40%. Банки выходят из населенных пунктов, где проживает меньше 20 тыс. человек. Таких в Украине около 27 тыс.
Чтобы добраться до ближайшего банковского отделения, людям нужно проехать от 5 до 20 км.
«В то время как банки и финкомпании внедряют новые, более продвинутые и качественные решения, более 15 млн населения просто забыты. В ближайшие годы эта цифра будет только увеличиваться», – акцентирует внимание Дмитрий Полищук.
Он уверяет, что инфраструктура, которая есть в распоряжении Укрпочты, позволяет работать со всеми населенными пунктами и предоставлять достаточно качественные финансовые услуги.
Устаревшая платежная система и услуги через «тетрадь»
Чтобы увеличить конкурентоспособность и сделать Укрпочту полноценным игроком на рынке, компании нужно решить ряд наболевших вопросов.
Первый – это устаревшая платежная система, которая является закрытой и не дает возможности интегрироваться с другими участниками рынка. Соответственно, взаимодействие и реализация совместных проектов, денежных переводов и платежей просто невозможны.
Второй – автоматизация отделений. У Укрпочты остаются еще 6 тыс. неавтоматизированных отделений, все финуслуги предоставляются здесь вручную, через «тетрадь».
«Мы уже переписываем инфраструктуру и ядро предоставления финуслуг, фактически идет централизация. Планируем закончить ее до конца квартала и до середины следующего года выстроить нормальные процессы, которые будут соответствовать сегодняшним реалиям», – поделился планами Дмитрий Полищук.
Он также сообщил, что в рамках этого проекта будет регистрироваться международная платежная система. Она будет открытой и позволит реализовывать совместные проекты в рамках е-коммерции и т. п.
Что хочет делать Укрпочта
По словам заместителя генерального директора, во многих населенных пунктах Укрпочта — единственное учреждение, которое может принять оплату за коммунальные услуги, выдать пенсию, социальную помощь, выполнить международный перевод и т. п.
С принятием законопроекта 2788, Укрпочта стала «почтовым банком», а также может открывать текущие карточные счета и оформлять клиентам депозиты.
«Мы не претендуем на рынок кредитования, на сложные банковские услуги. Наша задача – донести до населения, которое проживает в небольших населенных пунктах, самые базовые вещи», – говорит спикер конференции.
Как он утверждает, это, во-первых, поможет снизить стоимость услуг для населения. Во-вторых, даст возможность предоставить банкам и финансовым учреждениям инфраструктуру для доступа к клиентам. Таким образом, они смогут предоставлять финансовые услуги, которые не покрывает Укрпочта, например, кредитование.
Выиграют все
Государство. Почти 40% всех пенсионеров получают выплаты через Укрпочту. Это обходится государству около 2,2 млрд в год. Если Укрпочта сможет открывать текущие счета, это позволит минимизировать затраты на доставку пенсий и соцвыплат.
Клиенты. Доступ к качественным финансовым услугам.
Потребители смогут:
- экономить на оплате коммуналки за счет более низких тарифов Укрпочты;
- экономить на товарах, которые продает Укрпочта;
- зарабатывать на депозитах;
- надежно сохранять деньги на депозитных счетах;
- экономить время: оплаты и расчеты в почтовом банке за считанные минуты;
- открывать и погашать кредиты;
- покупать и продавать товары онлайн;
- сохранить отделение Укрпочты в своем населенном пункте.
Банки и финучреждения. Доступ к 15 млн новых клиентов.