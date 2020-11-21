Частный инвестор хочет вложить 10 млн евро в литиевые месторождения Украины

Частная инвестиционная компания Millstone&Co намерена направить более 10 млн евро собственных средств на завершение разведки месторождений лития в Украине в 2021-2022 годах. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.



"Международная инвестиционная компания Millstone & Co (Польша, Украина) намерен направить более 10 млн евро собственных средств в завершение разведки месторождений лития в Украине в течение следующих двух лет", - говорится в сообщении.



Millstone&Co отмечает, что решение об инвестициях принято правлением компании в начале текущего месяца после того, как суд вернул Millstone&Co разрешение на пользование литиевым месторождением в Кировоградской области.



Также сообщается, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о намерении Кабинета министров предоставить европейским инвесторам право участвовать в проектах, связанных с литием, в Украине.



"Официальное желание украинского правительства предоставить европейскому инвестору четкую "дорожную карту" с прозрачными правилами в изучении месторождений полезных ископаемых лития, а также восстановление законного права Millstone&Co на пользование месторождением приветствуются международными инвесторами", - сообщил руководящий партнер компании Михаил Жернов.



М.Жернов отметил, что, в первую очередь, инвестиции будут направлены на проведение геологоразведывательных и оценочных работ месторождений согласно мировым стандартам.



На данный момент Millstone&Co рассматривает промышленную добычу лития на двух месторождениях (одно из них находится в Кировоградской области).



